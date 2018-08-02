Дмитрий Буташин: «Стратегия развития территории должна быть не просто выработана, но и выстрадана»

«Для того чтобы стратегия была реализована, она должна быть не просто выработана, но и выстрадана. Она должна быть принята той совокупностью людей, которые живут на территории, — заявил он на прошедшей в Самаре стратегической сессии „Кадровая стратегия — достояние региона“. — Дальше вопрос кадров, проектных команд, которые будут двигать отдельные проекты, включенные в стратегию, для того, чтобы все люди, вовлеченные в проект и живущие на территории, поверили в то, что происходит процесс изменений. Тогда все получится».

При этом также важно, не останавливаться в процессе реализации стратегии, отмечает он: «Принятое решение надо реализовывать, возможно, меняя в пути какие-то моменты, но проекты нужно реализовывать системно обязательно. Тогда инвесторы поверят что с этой территорией можно работать, тогда будет системный успех в длинную».

Дмитрий Буташин напомнил слова Дмитрия Азарова о том, что стратегия развития разрабатывается в интересах каждого конкретного человека, проживающего на конкретной территории. Поэтому вовлечение населения, различных групп социальных групп, чрезвычайно важно для того, чтобы заработала программа развития территории".

Еще одна важная составляющая успешности стратегии — кадровая составляющая. «Мы очень любим разрабатывать стратегии, при этом мы не всегда четко формулируем какие специалисты нам потребуются для того, чтобы планы не оказались прожектами. Поэтому население, стратегия и кадры, способные реализовать стратегию — это неразделимая тройка, которая должна обеспечить успех. Я уверен что в Самарской области , под руководством Дмитрия Игоревича, это может быть реализовано. Хотел бы пожелать самарской области интересной и плодотворной работы», — заявил Дмитрий Буташин.

Напомним, стратегическая сессия прошла в формате трех секций: "#Кадросфера", «3К: Кадровая Корпоративная Культура» и «Мир новых профессий. Перспективы и вызовы будущего». В работе секций приняли участие глава региона, региональные и федеральные эксперты, общественники и просто активные жители региона.

По итогам работы каждая площадка представила меморандум с предложениями, которые будут систематизированы и включены в стратегию развития региона. Одним из итогов работы сессии стало подписание соглашений между Самарской областью и московской школой управления «Сколково», а также между регионом и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ

Это уже третья тематическая сессия за последний месяц, всего же до конца лета планируется провести семь сессий. Результатом их работы должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области, которая носит название «Стратегия лидерства». Инициатором такого формата работы над стратегией региона является Дмитрий Азаров.