В Пскове стартовали международные армейские соревнования «Десантный взвод»

Лучший способ отметить профессиональный праздник — это победа! Российские десантники показали лучшее время в индивидуальной гонке на боевых машинах, которая прошла на полигоне под Псковом в ходе второго этапа конкурса Армейских международных игр «Десантный взвод». Наши бойцы показали лучшее время — 23 минуты 28 секунд.

Международные армейские игры «Десантный взвод» — это что-то вроде военной олимпиады. В небо над Псковом поднимаются лучшие бойцы из десяти стран. Первая эстафета — прыжок с парашютом, стрельба по наземным целям, затем марш-бросок. Десять километров в полной амуниции. Бегом, без остановок. Третье место у иранских десантников, второе — у китайских. Россияне пришли к финишу первыми.

— Взят был темп чуть поменьше, чтобы подготовить силы на конец. Немного сказалась жара, но мы справились. ВДВ — это братство, — говорит командир российской сборной Дмитрий Максимов

За плечами у каждого из десантников — многочасовые тренировки на земле.

— Пятьсот один, пятьсот два. Кольцо! Пятьсот три, пятьсот четыре. Купол! Осмотрелся! — слышится команда.

Действия во время прыжка доводятся до автоматизма на специальных тренажерах. Вот этот, например, имитирует приземление при сильном боковом ветре, когда десантник на огромной скорости несется почти параллельно земле и при этом ведет огонь.

— Вот сколько часов нужно так провисеть, прежде чем первый раз прыгнуть? — интересуется корреспондент у военных.

— Есть определенная программа подготовки парашютистов. Это занимает, как правило, не менее двух недель. Занятия ежедневно по два-четыре часа, — рассказывает гвардии подполковник ВДВ МО РФ Григорий Курчанинов.

— А вот что происходит, если солдат— срочник боится прыгать?

— Гордость десантника состоит не в том, что он не боится прыгать с парашютом, а в том, что он боится, и все равно прыгает, — считает Григорий Курчанинов.

Еще один этап соревнований — управление боевыми машинами десанта. Дистанцию 6 километров, нужно пройти как можно быстрее, поразив при этом все цели огнем из башенного орудия. Тройка призеров в этом биатлоне: Россия на первом месте, Китай на втором, Алжир на третьем. Наши десантники ни разу не промахнулись, не получили штрафные баллы, и это помогло одержать победу. Вообще, огневая подготовка в ВДВ на первом месте. Стреляют бойцы каждую неделю. Патронов не жалеют.

— Каждый военнослужащий десантник, прибывая на огневой комплекс должен иметь девиз — первый выстрел — прямо в цель. И так у нас в ВДВ и есть, — говорит гвардии майор ВДВ Вячеслав Яцеленко.

А это тренировка десантников-разведчиков. Элита ВДВ. Бронеавтомобили «Рысь» и боевые квадроциклы (кстати, российского производства) на службе лучших из лучших. Квадроциклы позволяют разведчикам совершать молниеносные атаки на пересеченной местности. Расстояние, которое пешком можно пробежать за несколько минут, на этой технике преодолевается за считанные секунды.

Отрабатывается разведка боем. Зачистка двухэтажного здания от условных боевиков. Со стороны это похоже на игру. Но на самом деле все гораздо сложнее. У каждого бойца свой сектор обстрела. Один прикрывает огнем другого. Подразделение работает как единый слаженный механизм.

— Эти навыки жизненно необходимы, потому что если ты с этим не сталкивался в мирной жизни, не тренировал эти действия, не добился слаженности подразделений, в боевой обстановке успеха просто не будет. Четыре дня в неделю занятия. Шесть часов днем, четыре часа ночью, — делится опытом начальник разведки 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ Вадим Беда.

Впереди у десантников еще неделя напряженных соревнований. За первое место борются Россия и Китай. Победитель определится 9 августа.