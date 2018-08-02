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«Офлайн-среда» пройдет в Черемушках
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«Офлайн-среда» пройдет в Черемушках 

Мои Черемушки 1 час назад
Фото: Мои Черемушки
Выйти из онлайна в офлайн предложат жителям района Черемушки в центе культуры и искусства «Меридиан». В следующую среду опытный турист-путешественник Иван Климаков поведет увлекательную лекцию о велопутешествиях по России и ближайшему зарубежью.
«Проект «Офлайн-среда» пройдет в культурных центрах столицы уже во второй раз. Впервые встреча блогеров с горожанами в таком формате состоялась в мае. Тогда акция вызвала огромный интерес у горожан — пообщаться с представителями новых медиа пришли 5,5 тысячи человек. Ведь такие встречи — уникальная возможность как для блогеров, так и для жителей обсудить друг с другом интересные темы не в виртуальном, а реальном пространстве», — передает портал Мэра и Правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу Дирекции культурных центров.
Организаторы акции в Черемушках уверены, что среди гостей «Меридиана» есть огромное количество желающих отправиться в путешествие мечты — на велосипеде. Иван Климаков расскажет об особенностях велотуризма в России и за ее пределами. Участникам предстоит увидеть уникальные слайды, а также видеоролик по велопутешествиям различной степени сложности.
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