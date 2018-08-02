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В Челябинске троллейбусы № 7 и № 12 меняют маршруты
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В Челябинске троллейбусы № 7 и № 12 меняют маршруты 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
В Челябинске троллейбусы № 7 и № 12 изменят свои трассы движения. с 8 вечера 3 августа и по 5 августа троллейбусы 12-го маршрута будут следовать в направлении «Молдавская — Братьев Кашириных — д/с „Юность“ — АМЗ», в обратном «АМЗ — д/с „Юность“ — Алое поле — Энгельса — Братьев Кашириных — Молдавская».
А троллейбусы 7-го маршрута с 4 по 5 августа будут следовать по «ЧМК — гостиница „Виктория“ — Братьев Кашириных — д/с „Юность“ — АМЗ», в обратном направлении по обычному маршруту.
«Трассы движения троллейбусных маршрутов № 7 и № 12 изменятся в связи с очередным этапом ремонта теплотрассы на пересечении проспектов Комсомольский и Свердловский с 3 по 6 августа», — сообщили в пресс-службе ООО «Челябинский городской электрический транспорт».
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