Нижегородское метро оценили за работу во время ЧМ-2018

Нижегородский метрополитен получил высокую оценку Международного союза общественного транспорта (МСОТ). Об этом сообщает пресс-служба нижегородской мэрии.

С успешным обеспечением перевозки пассажиров в период проведения Чемпионата мира по футболу сотрудников подземки поздравил генсекретарь Союза Мохамед Мезгани.

«Вы преуспели в обеспечении безопасной и эффективной работы общественного транспорта для болельщиков со всего мира», — отмечается в письме на имя директора МП «Нижегородское метро» Олега Яушева.

«Полагаю, что ваш бесценный опыт можно будет использовать и в рамках МСОТ», — заявил генеральный секретарь МСОТ.

Напомним, 12 июня в Нижнем Новгороде состоялось открытие пятнадцатой станции метро «Стрелка».

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