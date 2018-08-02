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Нижегородское метро оценили за работу во время ЧМ-2018
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Нижегородское метро оценили за работу во время ЧМ-2018 

Newsroom24 41 минуту назад
Фото: Newsroom24
Нижегородский метрополитен получил высокую оценку Международного союза общественного транспорта (МСОТ). Об этом сообщает пресс-служба нижегородской мэрии.
С успешным обеспечением перевозки пассажиров в период проведения Чемпионата мира по футболу сотрудников подземки поздравил генсекретарь Союза Мохамед Мезгани.
«Вы преуспели в обеспечении безопасной и эффективной работы общественного транспорта для болельщиков со всего мира», — отмечается в письме на имя директора МП «Нижегородское метро» Олега Яушева.
«Полагаю, что ваш бесценный опыт можно будет использовать и в рамках МСОТ», — заявил генеральный секретарь МСОТ.
Напомним, 12 июня в Нижнем Новгороде состоялось открытие пятнадцатой станции метро «Стрелка».
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