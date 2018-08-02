Мусоропровод починили в Даниловском районе

Неисправный мусоропровод починили в Даниловском районе по адресу: улица Люсиновская, дом 53, после обращения жителя на портале «Наш город».

Сообщение от пользователя поступило на сайт в понедельник, 30 июля. Жительница Анастасия Щеблякова рассказала, что в первом подъезде дома на четвертом этаже сломан мусоропровод.

«У него отвалилась дверца и она уже вторую неделю просто лежит рядом. Иногда ее жильцы самостоятельно ставят на место, но это до первого открытия мусоропровода. Потом она снова падает», — написала жительница.

Ответ поступил быстро. Уже 1 августа глава управы района Ольга Конюхова сообщила, что по указанному адресу были выполнены ремонтные работы. На данный момент мусоропровод находится в исправном состоянии.