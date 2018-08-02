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Мусоропровод починили в Даниловском районе
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Мусоропровод починили в Даниловском районе 

Управа Даниловского района города Москвы 1 час назад
Фото: Даниловский вестник
Неисправный мусоропровод починили в Даниловском районе по адресу: улица Люсиновская, дом 53, после обращения жителя на портале «Наш город».
Сообщение от пользователя поступило на сайт в понедельник, 30 июля. Жительница Анастасия Щеблякова рассказала, что в первом подъезде дома на четвертом этаже сломан мусоропровод.
«У него отвалилась дверца и она уже вторую неделю просто лежит рядом. Иногда ее жильцы самостоятельно ставят на место, но это до первого открытия мусоропровода. Потом она снова падает», — написала жительница.
Ответ поступил быстро. Уже 1 августа глава управы района Ольга Конюхова сообщила, что по указанному адресу были выполнены ремонтные работы. На данный момент мусоропровод находится в исправном состоянии.
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