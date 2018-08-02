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В Дзержинске вырубят десятки сосен и застроят берег озера
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В Дзержинске вырубят десятки сосен и застроят берег озера 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Общественники записали видеообращение и разместили его в социальной сети.
— Озеро является памятником природы, а его берега — неблагоустроенная рекреационная территория, — рассказал председатель Совета общественного движения «Голос Дзержинска» Сергей Вилков. — Годами эта территория испытывала сильнейшую антропогенную нагрузку, которая из года в год становилась все сильнее.
На видео Сергей показывает на овраг на берегу, который, по его словам, образовался в этом году.
— Овражная эрозия идет повсеместно. Это результат неорганизованной антропогенной нагрузки. В прошлом году по нашей инициативе был разработан проект, который позволяет сохранить берега Святого озера. К сожалению, городские власти не нашли денег на спасение озера. Вместо этого они продолжили уничтожение рекреационной зоны берегов под застройку.
Недалеко от озера на улице Новозапрудной находится хвойный лес.
— Здесь вековые сосны, которые отделяют жилую застройку от детского лагеря, — рассказал Сергей Вилков. — Мы просили городские власти много лет сохранить эту территорию от застройки. Но вместо этого власти приняли решение предоставить эти участки под строительство. На сегодняшний день строительство уже началось. Уже вырублено больше 20 вековых сосен. На очереди еще несколько десятков сосен, которые можно спасти.
Общественник пригласил губернатора приехать на Святое озеро и все увидеть своими глазами.
— В вашей стратегии есть совершенно замечательные вещи: «Сохранение природно-экологического каркаса», «Комфортная среда»… Но увы, в Дзержинске это практически не осуществимо. Мы не смогли защитить эти сосны. Мы просим вас приехать сюда, на улицу Новозапрудную, и, может быть, вместе с вами у нас получится защитить оставшиеся сосны.
Также Сергей Вилков отметил, что участки под строительство принадлежать «не каким-то нищим и обездоленным людям, которым негде жить»:
— Мы открываем объявление на авито или газету и видим, что эти участки продаеются под 4 млн Это чистой воды бизнес. Это не жизненная необходимость в жилье у этих людей.
Редакция направила запрос в правительство Нижегородской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Напомним, ранее на строительство коттеджей сразу в двух нижегородских памятниках природы регионального значения пожаловались горожане — «Малышевские гривы» и «Стригинский бор», оба на побережье Оки в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Горожане переживают, что заповедную зону решили застроить.
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