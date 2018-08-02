В Башкирии Корпус «За чистые выборы» объявил набор наблюдателей

Региональное отделение Общероссийского общественного движения Корпус «За чистые выборы» в Башкирии объявляет набор наблюдателей для участия на выборах депутатов Госсобрания шестого созыва, которые состоятся 9 сентября 2018 года.

Стать общественным наблюдателем может любой гражданин России в возрасте от 18 лет, сообщили в организации. Организаторы сообщают о том, что для добровольцев пройдет соответствующее обучение.

— Самые активные наблюдатели по итогам события будут отмечены благодарственными письмами, смогут получить отметки в волонтёрские книжки и другие крутые бонусы. Так же сейчас активно рассматривается вопрос о материальном вознаграждени для общественных наблюдателей и в скором времени будет определен его размер, — сообщили в Корпусе «За чистые выборы».

Заявки на участие в выборах в качестве наблюдателей принимаются в электронной форме.

Напомним, жители республики изберут 110 депутатов. При этом половина из них избирается по одномандатным округам, остальные 55 — по единому избирательному округу. На заседании, которое прошло сегодня в ЦИК Башкирии, был утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению предстоящих выборов.

Добавим, что Госсобрание — Курултай является постоянно действующим органом законодательной власти РБ. Депутаты избираются сроком на пять лет. 18 вновь избранных депутатов будут работать на профессиональной постоянной основе.

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