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В Башкирии Корпус «За чистые выборы» объявил набор наблюдателей
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В Башкирии Корпус «За чистые выборы» объявил набор наблюдателей 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Региональное отделение Общероссийского общественного движения Корпус «За чистые выборы» в Башкирии объявляет набор наблюдателей для участия на выборах депутатов Госсобрания шестого созыва, которые состоятся 9 сентября 2018 года.
Стать общественным наблюдателем может любой гражданин России в возрасте от 18 лет, сообщили в организации. Организаторы сообщают о том, что для добровольцев пройдет соответствующее обучение.
— Самые активные наблюдатели по итогам события будут отмечены благодарственными письмами, смогут получить отметки в волонтёрские книжки и другие крутые бонусы. Так же сейчас активно рассматривается вопрос о материальном вознаграждени для общественных наблюдателей и в скором времени будет определен его размер, — сообщили в Корпусе «За чистые выборы».
Заявки на участие в выборах в качестве наблюдателей принимаются в электронной форме.
Напомним, жители республики изберут 110 депутатов. При этом половина из них избирается по одномандатным округам, остальные 55 — по единому избирательному округу. На заседании, которое прошло сегодня в ЦИК Башкирии, был утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению предстоящих выборов.
Добавим, что Госсобрание — Курултай является постоянно действующим органом законодательной власти РБ. Депутаты избираются сроком на пять лет. 18 вновь избранных депутатов будут работать на профессиональной постоянной основе.
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