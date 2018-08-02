«Уходите и стойки свои забирайте»: как «Магнит» избавляется от уральской прессы

На Среднем Урале сеть гипермаркетов «Магнит» перестанет продавать газеты и журналы в своих магазинах.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook редактор полевской газеты «Диалог» Елена Рыбчак. По ее словам, с 6 августа продажа печатной прессы полностью прекратится. «Коллеги, „Магнит“ выставил прессу всей Свердловской области за дверь! Без предупреждения и извинений. „Уходите и стойки свои забирайте“, — говорят», — пишет Елена Рыбчак.

Также она добавила, что в гипермаркетах на месте, где раньше продавалась пресса, теперь будет раздел «Детские товары».

Председатель свердловского Союза журналистов Александр Левин откликнулся на сообщение и сказал, что обязательно займется этим вопросом.

«Мы от имени Союза обратились к руководителю администрации Губернатора Свердловской области. Нас проинформировали, что ситуацией этой будут заниматься. На какое-то время положение дел вроде бы стабилизировалось. Однако, как видим, выдворение прессы из торговой сети «Магнит» продолжается. Узнал об этом сейчас из поста Елены Рыбчак», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Левин.

Сегодня председатель Союза журналистов написал, что после его обращения к замглавы Свердловской области Алексею Орлову , последний дал поручение руководителям министерства агропромкомплекса и продовольствия области разобраться в проблеме.

Еще несколько месяцев назад в российских СМИ начали появляться сообщения, что в разных регионах «Магнит» отправлял уведомления в редакции о прекращении поставок печатной прессы в магазины сети. Наконец, реформы в политике «Магнита» добрались и до Свердловской области, и в скором времени газеты и журналы заменят детские товары.

Отметим, проблема распространения прессы в сетевых гипермаркетах возникла довольно давно, еще до того, как «Магнит» начал применять реальные меры.

Так, например, этот вопрос подняла одна журналистка из Верхней Салды на итоговой пресс-конференции губернатора Евгений Куйвашева, состоявшейся в январе этого года. Женщина пожаловалась на плачевное состояние местных СМИ и отметила, что проблема возникает из-за невозможности распространения газет и журналов в магазинах одной из торговых сетей. Тогда Куйвашев пообещал разобраться в ситуации и принять меры.