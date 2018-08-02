Исследование: онлайн пиратство в Европе снижается

Процент интернет пользователей в Европе, которые периодически загружают или стримят музыку, фильмы, сериалы, книги или игры нелегально снизился в период с 2014 по 2017 год, по данным исследования Global Online Piracy Study, опубликованного Институтом Информационного права (Institute for Information Law, IViR) Университета Амстердама . Наиболее существенное снижение произошло в части музыкального, кино и сериального контента. При этом с 2014 года выросли и расходы на легальный контент.

Польше, Испании и Индонезии, Японии и Совместно с Ecorys, IViR провел опрос среди почти 35 тыс. респондентов, включая 7 тыс. несовершеннолетних, в 13 странах в Европе ( Франции , Германии, Нидерландах Швеции ), Америке ( Бразилии Канаде ) и Азии ( Гонконге Таиланде ).

Опрос касался приобретения и потребления музыки, фильмов, сериалов, книг и игр через существующие сейчас различные легальные и нелегальные каналы. К изученным нелегальным каналам относится загрузка и стриминг из незаконных источников (в том числе специально предназначенных для этих целей технических устройств) и перехват потоков.

Европейской Комиссии. Исследование стало возможным при финансовой поддержке Google и строится на предыдущих исследованиях IViR и Ecorys для Правительства Дании

В последствие, сравнительный обзор использовался в шести европейских странах, в результате чего могут быть изучены временные тренды и есть уникальная возможность отслеживать несколько тысяч респондентов на протяжении определённого времени. Для стран за пределами Европы проведение такого сравнения невозможно.

Целями исследования являются предоставление фактической информации о состоянии законного и незаконного приобретения и потребления контента, оценка лежащих в основе механизмов и мотивов и их связь с принудительными мерами и правовым обеспечением, оценка эффективности онлайн пиратства при потреблении из легальных источников.

Сравнительное правовое исследование было сделано на основании опросников по правовому статусу онлайн нарушений авторских прав и принудительным мерами, заполненного правовыми экспертами в 13 странах.

Было выявлено, что несмотря на некоторую правовую неопределенность, большинство изученных действий квалифицируются как прямое нарушение авторских прав пользователями или дают основание для ответственности посредников. Более того, в отношении интернет-провайдеров часто действуют судебные запреты и на них лежит обязанность должной осмотрительности даже в случае, если они получают доход из безопасных источников.

В целом, владельцы авторских прав имеют широкий арсенал легальных принудительных мер воздействия в отношении конечных пользователей и сервис провайдеров.

Во многих странах существует тренд в части принудительных мер административного или гражданского характера, нацеленных на блокировку веб-сайтов, которые предоставляют доступ к нелегальному контенту. Уведомления в адрес нарушителей и платформ, размещающим или ссылающимся на контент с нарушением прав с целью удаления/блокировки такого контента, широко и регулярно используются, в контексте системы уведомлений и удалений. Уголовные меры менее популярны.

Тем не менее, несмотря на изобилие принудительных мер, их реальная эффективность является неопределенной.

По этой причине спорно, лежит ли ответ об успешной борьбе с онлайн нарушениями авторских прав в сфере дополнительных прав или принудительных мер, особенно если это не приведет к дополнительным доходам для правообладателей и посредников. Напротив, может быть разумно искать ответ о пиратстве где-то в другом месте — в предоставлении посильного и удобного легального доступа к защищенному с точки зрения авторских прав контенту.

Данные о продажах музыки, фильмов и видео, книг и игр показывают, что среди всех типов контента и форматов, доход на душу населения становится важным драйвером для расходов на приобретение контента.

Тем не менее, при годовом доходе на душу населения выше €30 тыс., данные взаимоотношения более не применимы и национальные предпочтения доминируют по сравнению с эффектами дохода.

Согласно данным Института очевидно, что физические продажи продолжают снижаться почти по всем типам контента и практически во всех странах. Несмотря на снижение физических продаж, рост цифровых продаж привёл к чистому росту объёмов музыки, аудиовизуального контента, книг и игр в промежутке между 2014 и 2017 годами. Расходы на концерты и походы в кино тоже растут.

Доля интернет-пользователей, потребляющих контент из легальных источников, варьируется от 61% во Франции до 93% в Индонезии. В большинстве европейских стран эта доля слегка снизилась в период с 2014 по 2017 год — в основном из-за сокращения физических носителей — тогда как совокупный объем потребления вырос.

Потребление контента из нелегальных источников — онлайн пиратство — больше распространено среди интернет населения Индонезии, Таиланда, Бразилии, а за ними — Испании и Польши.

В процентном отношении от общей численности населения в ТОП-3 по уровню пиратства вошли Испания, Канада и Гонконг, тогда как меньший охват зафиксирован в Германии, Японии и Индонезии, в последнем случае — из-за низкого уровня проникновения интернета. В период с 2014 по 2017 годы, число пиратов уменьшилось во всех странах Европы, за исключением Германии

Объемы потребления на душу населения по легальным и нелегальным каналам контента согласно отчету не всегда совпадают с этими результатами: для большинства стран и типов контента, наблюдается рост объема нелегального потребления на душу населения, несмотря на снижение доли от общего числа населения, вовлеченного в онлайн пиратство. Это означает, что вопрос пиратства постепенно начинает относится к более маленькой группе: меньшее число людей потребляет совокупно больше через нелегальные каналы.

Возможно есть основания утверждать, что использование определенных принудительных мер в отношении очевидно незаконных платформ привело к снижению числа пиратов в Европе. Тем не менее, нехватка доказательств в отношении эффективности большинства принудительных мер и сильная связь между пиратством и наличием и доступностью по цене контента говорит об обратном: по данным Института, на уровне страны, онлайн пиратство крайне прочно коррелирует с недостатком покупательной способности. Более высокий доход на душу населения совпадает с низким числом пиратов в соотношении с легальными пользователями.

Более того, пираты и легальные пользователи в основном одни и те же люди: демографически, пираты похожи на тех, кто потребляет контент легально, хотя в среднем они несколько моложе и чаще — мужского пола. Более важно, для каждой страны и типа контента, 95 и более процентов пиратов также потребляют контент легально, и их среднее легальное потребление типично вдвое выше, чем у легальных пользователей, не прибегающих к пиратству. Тем не менее, цена остается первичной мотивацией для использования нелегальных каналов.

Исследование подтверждает результаты более ранних исследований в нахождении статистических доказательств, что нелегальное потребление музыки, книг и игр заменяет легальное потребление.

Однако, показатели замещения окружены существенной неопределенностью. Разделение этих результатов среди молодежи и взрослой аудитории показывает, что замещение встречается у взрослых, а не у молодой аудитории.

Результаты относительно аудиоконтента показывают, что нелегальное потребление в основном замещает легальные загрузки и физические носители. Влияние на стриминг по статистике не существенно. В отношении концертов и музыкальных фестивалей выявлены примеры позитивного эффекта.

Для аудиовизуального контента, такие примеры не распространяются на кинотеатры, которые страдают от статистически существенного замещения, в отличие от цифровых потоков. Также положительное влияние не обнаружено для физических продаж и цифровых загрузок.

Для книг, результаты противоположны музыке и аудиовизуальному контенту в том смысле, что большие и статистически значительные показатели замещения обнаружены для книг, купленных в печатном виде и взятых в библиотеках. Эти данные по замещению могут быть увеличены за счет тех людей, кто переключился с печатных книг на цифровые и тех, кто не переключился.

Для игр, обнаруженное влияние, в частности, выше, но коэффициенты по другим каналам также статистически существенны. Как и в случае с книгами, для бесплатных игр высокий показатель может быть завышен.

Используя структурированные по времени данные по блокбастерам, средний показатель замещения составил -0,46 первых легальных просмотров на первые нелегальные просмотры. Этот результат ниже в Японии и Нидерландах, и выше в Таиланде и Бразилии. Наибольшее влияние оказывается на визиты в кино. Из этих оценок, возможно посчитать более высокие границы для связанного падения продаж совокупных кинопросмотров, по каналам и странам. В общем, максимально порядка 4,1% всех легальных просмотров замещается нелегальными просмотрами.

Анализ индивидуальных изменений в потреблении для респондентов в 6 европейских странах между 2014 и 2017 годами показывает существенные позитивные взаимосвязи.

Очевидно, намерение заменить — купить или получить нелегально — возникает. На протяжении более длительного времени, улучшения в доступности легальных каналов доминируют и изменения в персональных предпочтениях одинаково влияют на легальное и нелегальное потребление.

ИСТОЧНИК: ADVANCED TELEVISION