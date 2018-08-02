Банда сутенеров использовала 250 детей для работы на секс‐вечеринках в Колумбии

Полиция задержала сутенеров, которые порабощали детей из Латинской Америки и заставляли их заниматься проституцией. Об этом сообщил таблоид The Sun.

Во главе преступников стояла Лилиана дель Кармен Кампос Пуэлло. Все ее знали под именем Мадам. Она выбирала девочек из бедных районов Колумбии Венесуэлы . Чтобы получить их доверие, Пуэлло помогала жертвам с паспортами, а также высылала деньги. Однако когда они приезжали в «гости» к Мадам, то лишались своих документов и начинали работать проститутками.

Девушек от 14 до 17 лет заставляли фотографироваться для специального каталога, а также участвовать на вечеринках в отелях и на шикарных яхтах.

Всего в фактическом плену оказались 250 несовершеннолетних. Им сделали специальные татуировки. Наколки говорили о том, что подростки находились в рабстве у Лилианы.

Правоохранители задержали 18 человек из преступной группировки, когда те пытались рекрутировать 12 несовершеннолетних для секс-вечеринки. Негодяи представлялись сотрудниками модельного агенства.

Полиция полагает, что Мадам и несколько израильтян являются частью организованной сети сутенеров по всем миру. Кроме того, Лилиану ранее судили за торговлю героином и незаконный въезд в США

Расследование продолжается.