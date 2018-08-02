Глава Архангельской области рассказал о ходе подготовки к проведению МАФ-2019

"Учитывая ценный опыт проведения форумов 2011 и 2017 годов, мы смогли серьезно усовершенствовать подход к подготовке этого знакового события и запланировать большой объем работ по улучшению инфраструктуры Архангельска и площадок форума", — заявил Игорь Орлов.

По словам губернатора, в настоящее время ведется работа по созданию инфраструктурных объектов: строительство конгрессно-выставочного комплекса «Норд Экспо», подготовка общежития САФУ по улице Смольный Буян, реконструкция задействованных на мероприятиях форума зданий и сооружений. Осуществляется подготовка транспортной, энергетической инфраструктуры, ведется работа по благоустройству города. Особое внимание уделяется развитию гостиничного сектора: в июле этого года состоялось открытие новой четырехзвездочной гостиницы «Novotel Архангельск» (89 номеров), а ранее — гостиниц «Серафима» (21 номер), «Северница» (18 номеров), «Адмирал» (10 номеров).

Для проведения МАФ планируется задействовать помещения САФУ: главный, второй и третий корпуса, выставочный павильон, центр коллективного пользования научным оборудованием № 2 (ЦКП-2), здания общежитий и интеллектуального центра — научной библиотеки САФУ.

КВЦ «Норд Экспо» предполагается использовать на Форуме 2019 года в качестве дополнительной площадки для проведения мероприятий с участием молодежи, ученых, представителей муниципальных образований арктических территорий, художников (с перспективой его дальнейшего использования в качестве площадки пленарного заседания начиная с 2021 года).

"Благодаря новым строящимся объектам и развитию инфраструктуры Архангельск стал активно развиваться как конгрессно-выставочный центр", — отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» Антон Кобяков

Напомним, что в 2017 году для проведения Форума были построены два новых здания САФУ — выставочный павильон (многофункциональный спортивный комплекс на 800 человек) и ЦКП-2.

Организатор МАФ-2019 — Фонд Росконгресс.

Сайт мероприятия: www.forumarctica.ru Справочная информация:

Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» является одной из ключевых площадок по обсуждению проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне. Форум призван объединить усилия международного сообщества для обеспечения эффективного развития Арктики и повышения уровня жизни населения арктических территорий. Впервые форум «Арктика — территория диалога» состоялся в 2010 году и был посвящен современным проблемам Арктического региона. Второй Форум прошел в 2011 году и затронул вопросы формирования арктической транспортной системы, в 2013 году в числе основных тем мероприятия рассматривались вопросы экологической безопасности, а в 2017 году Форум был посвящен теме «Человек в Арктике».

Фонд Росконгресс — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства.

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока , что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов.

www.roscongress.org