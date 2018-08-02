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Более 80% преступников-иностранцев в Москве не имеют постоянной работы
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Более 80% преступников-иностранцев в Москве не имеют постоянной работы 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Более 80% иностранцев, совершивших с начала 2018 года преступления в Москве, не имеют постоянного источника дохода, сообщил заместитель начальника столичного управления МВД Сергей Плахих.
"Иностранцы, находящиеся в стране нелегально и не имеющие законного заработка, представляют наибольший оперативный интерес. Более 80% иностранцев, совершивших преступления на территории Москвы, — это лица без постоянного источника дохода. Вместе с тем, принятые меры на сегодняшний день недостаточны", — пояснил Плахих в ходе выступления на совещании по подведению итогов работы ведомства за первую половину 2018 года.
Замначальника столичного главка привел в пример ТиНАО, где активность работы по контролю за соблюдением законодательства в сфере миграции снизилось на 27%, а число совершенных иностранцами краж и мошенничеств выросло более чем в трое.
Он добавил, что с начала 2018 года полицейские пресекли более 51 тысячи административных правонарушений в сфере миграции. В отношении 12 тысяч нарушителей приняли решение об административном выдворении, в том числе почти 3 тысячи человек депортированы из РФ принудительно.
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