К памятнику Федору Ушакову возложили цветы

29 июля, в день Военно-Морского Флота России , прихожане храма Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове после праздничного Богослужения помолились и возложили цветы у памятника Святому Адмиралу рядом со станцией метро «Улица Скобелевская». Об этом сообщается на сайте храма.

Духовенство и верующие проследовали к памятнику с цветами. Вместе с ними в мероприятии приняли участие и другие гости праздника.

Перед памятником адмиралу Феодору Ушакову прихожане Подворья исполнили духовные песнопения в честь Святого воина и совершили заупокойную молитву обо всех моряках.

В завершение праздничного мероприятия настоятель поздравил всех с праздником.