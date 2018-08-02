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К памятнику Федору Ушакову возложили цветы
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К памятнику Федору Ушакову возложили цветы 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
29 июля, в день Военно-Морского Флота России, прихожане храма Святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове после праздничного Богослужения помолились и возложили цветы у памятника Святому Адмиралу рядом со станцией метро «Улица Скобелевская». Об этом сообщается на сайте храма.
Духовенство и верующие проследовали к памятнику с цветами. Вместе с ними в мероприятии приняли участие и другие гости праздника.
Перед памятником адмиралу Феодору Ушакову прихожане Подворья исполнили духовные песнопения в честь Святого воина и совершили заупокойную молитву обо всех моряках.
В завершение праздничного мероприятия настоятель поздравил всех с праздником.
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