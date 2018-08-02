Ресторатор А. Васильчук: Увеличение числа туристов в Москве положительно сказывается на развитии бизнеса

Рост туристического потока в российскую столицу положительно сказывается на развитии ресторанного бизнеса. Об этом сообщил ресторатор Алексей Васильчук в ходе бизнес-завтрака «Вкус успеха: главные ингредиенты прибыльного проекта», который прошел в рамках серии встреч с бизнесменами и предпринимателями «Вкус успеха», которую организует общественное движение москвичей «За Собянина».

«Основная задача — развивать город, инфраструктуру. Привлекательность бизнеса будет выше в том случае, если в этот город будет приезжать большое количество туристов. Это очень важно, потому что это генерация финансовых потоков. Собственно, то, что делает в последние несколько лет наш мэр, подтверждает: мундиаль и так далее», — сказал А. Васильчук.

Он отметил, что за последние годы Москва сильно изменилась, что повлекло увеличение туристов и сыграло положительную роль на прибыли ресторанного бизнеса.

«Я могу сказать от себя, что действительно являюсь ярым сторонником Сергея Семеновича (С. Собянина — прим. Агентства «Москва» ). То, что делается за последние семь лет, для меня объективно, очевидно, понятно и важно. Город преобразился, как я думаю, в самый красивый город Европы. Все туристы, а их много приезжало на чемпионат мира, они просто в шоке от того, как же здесь хорошо и красиво. Город по посещаемости туристов растет очень сильно, потому что он стал привлекательным. Соответственно, если они приезжают в наш город, то им надо где-то кушать, они приходят в рестораны, тратят деньги и мы растем», — пояснил ресторатор.

По словам А. Васильчука, в какой-то момент его проекты потерпели убытки из-за процессов, направленных на преображение столицы, однако в итоге они привели к положительному результату.

«Я помню, как было 10 лет назад, когда были палатки, перетяжки, вывески. Многие ругают, хают: как же у нас вывески сломали, палатку отобрали. На самом деле даже наша компания какие-то убытки понесла за счет того, что приводили в порядок город. Но я всем говорю: поймите правильно, вы смотрите здесь и сейчас, а надо смотреть, что будет дальше и для чего это делается», — подчеркнул он.

А. Васильчук добавил, что в Москве предпринимателям стало гораздо проще заниматься бизнесом, проверки проводятся проще и удобнее. «Стали смотреть в сторону бизнеса: начиная от лицензирования алкогольной продукции, например», — пояснил ресторатор.

Также он отметил упрощение документооборота с появлением многофункциональных центров. «Наш мэр любит все инновационные вещи, например связанные с получением документов. Когда их получаешь через МФЦ — это шикарно, это интересный проект», — добавил А. Васильчук.

Ресторатор отметил, что он в том числе принимает участие в значимом для привлекательности столицы проекте, который откроется в Москве в ближайшее время.

«Мы делаем социальный и очень значимый для города проект. С партнерами занимаемся реставрацией и реконструкцией трамвайного депо, которое через несколько месяцев превратится из заброшенного здания в большой гастрономический квартал, в котором будут не только гастрономия, но и множество социальных вещей: детские, спортивные, предметы быта, салоны красоты. Это очень интересное место для проведения времени москвичей, такого, наверное, нет нигде в Европе. Это будет то, чем смогут гордиться горожане и жители нашей страны, потому что люди, приехавшие в наш город, смогут увидеть, насколько здесь хорошо», — подытожил он.

Инициатором создания общественного движения стала директор благотворительного фонда поддержки хосписов «Вера» Анна (Нюта) Федермессер, поблагодарившая С. Собянина за помощь в развитии паллиативной медицины. После нее благодарность мэру в соцсетях высказали деятели культуры, спортсмены, представители бизнес-сообщества. Писатель Сергей Лукьяненко предложил создать площадку, которая сможет объединить всех сторонников С. Собянина. Его идею поддержал бизнесмен Вадим Дымов , по инициативе которого был создан сайт движения.

Официальный запуск сайта движения «За Собянина» состоялся 13 июня.