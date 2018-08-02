Ресторатор А. Васильчук: Увеличение числа туристов в Москве положительно сказывается на развитии бизнеса 

Рост туристического потока в российскую столицу положительно сказывается на развитии ресторанного бизнеса. Об этом сообщил ресторатор Алексей Васильчук в ходе бизнес-завтрака «Вкус успеха: главные ингредиенты прибыльного проекта», который прошел в рамках серии встреч с бизнесменами и предпринимателями «Вкус успеха», которую организует общественное движение москвичей «За Собянина».
«Основная задача — развивать город, инфраструктуру. Привлекательность бизнеса будет выше в том случае, если в этот город будет приезжать большое количество туристов. Это очень важно, потому что это генерация финансовых потоков. Собственно, то, что делает в последние несколько лет наш мэр, подтверждает: мундиаль и так далее», — сказал А. Васильчук.
Он отметил, что за последние годы Москва сильно изменилась, что повлекло увеличение туристов и сыграло положительную роль на прибыли ресторанного бизнеса.
«Я могу сказать от себя, что действительно являюсь ярым сторонником Сергея Семеновича (С. Собянина — прим. Агентства «Москва»). То, что делается за последние семь лет, для меня объективно, очевидно, понятно и важно. Город преобразился, как я думаю, в самый красивый город Европы. Все туристы, а их много приезжало на чемпионат мира, они просто в шоке от того, как же здесь хорошо и красиво. Город по посещаемости туристов растет очень сильно, потому что он стал привлекательным. Соответственно, если они приезжают в наш город, то им надо где-то кушать, они приходят в рестораны, тратят деньги и мы растем», — пояснил ресторатор.
По словам А. Васильчука, в какой-то момент его проекты потерпели убытки из-за процессов, направленных на преображение столицы, однако в итоге они привели к положительному результату.
«Я помню, как было 10 лет назад, когда были палатки, перетяжки, вывески. Многие ругают, хают: как же у нас вывески сломали, палатку отобрали. На самом деле даже наша компания какие-то убытки понесла за счет того, что приводили в порядок город. Но я всем говорю: поймите правильно, вы смотрите здесь и сейчас, а надо смотреть, что будет дальше и для чего это делается», — подчеркнул он.
А. Васильчук добавил, что в Москве предпринимателям стало гораздо проще заниматься бизнесом, проверки проводятся проще и удобнее. «Стали смотреть в сторону бизнеса: начиная от лицензирования алкогольной продукции, например», — пояснил ресторатор.
Также он отметил упрощение документооборота с появлением многофункциональных центров. «Наш мэр любит все инновационные вещи, например связанные с получением документов. Когда их получаешь через МФЦ — это шикарно, это интересный проект», — добавил А. Васильчук.
Ресторатор отметил, что он в том числе принимает участие в значимом для привлекательности столицы проекте, который откроется в Москве в ближайшее время.
«Мы делаем социальный и очень значимый для города проект. С партнерами занимаемся реставрацией и реконструкцией трамвайного депо, которое через несколько месяцев превратится из заброшенного здания в большой гастрономический квартал, в котором будут не только гастрономия, но и множество социальных вещей: детские, спортивные, предметы быта, салоны красоты. Это очень интересное место для проведения времени москвичей, такого, наверное, нет нигде в Европе. Это будет то, чем смогут гордиться горожане и жители нашей страны, потому что люди, приехавшие в наш город, смогут увидеть, насколько здесь хорошо», — подытожил он.
Инициатором создания общественного движения стала директор благотворительного фонда поддержки хосписов «Вера» Анна (Нюта) Федермессер, поблагодарившая С. Собянина за помощь в развитии паллиативной медицины. После нее благодарность мэру в соцсетях высказали деятели культуры, спортсмены, представители бизнес-сообщества. Писатель Сергей Лукьяненко предложил создать площадку, которая сможет объединить всех сторонников С. Собянина. Его идею поддержал бизнесмен Вадим Дымов, по инициативе которого был создан сайт движения.
Официальный запуск сайта движения «За Собянина» состоялся 13 июня.