Экзамен в ГИБДД запишут на камеру

Министерство внутренних дел (МВД) собирается внести правки в правила проведения экзаменов на получение водительского удостоверения. В частности, теоретическую часть испытания предлагается фиксировать на видеокамеру, а в практической части объединить «площадку» и «город».

«При проведении теоретических экзаменов проектом устанавливается обязанность применения средств аудио— и видеорегистрации процесса их проведения», — говорится в сообщении на сайте министерства. Уточняется, что запись будет вестись только после установки четких правил использования и хранения видеоархива.

Также поправки допускают проверку выполнения отдельных практических элементов в условиях дорожного движения. Ранее первоначальные навыки вождения проверялись только на закрытых площадках.