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Экзамен в ГИБДД запишут на камеру
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Экзамен в ГИБДД запишут на камеру 

News.ru 2 часа назад
Министерство внутренних дел (МВД) собирается внести правки в правила проведения экзаменов на получение водительского удостоверения. В частности, теоретическую часть испытания предлагается фиксировать на видеокамеру, а в практической части объединить «площадку» и «город».
«При проведении теоретических экзаменов проектом устанавливается обязанность применения средств аудио— и видеорегистрации процесса их проведения», — говорится в сообщении на сайте министерства. Уточняется, что запись будет вестись только после установки четких правил использования и хранения видеоархива.
Также поправки допускают проверку выполнения отдельных практических элементов в условиях дорожного движения. Ранее первоначальные навыки вождения проверялись только на закрытых площадках.
Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, анонсируя изменения, отмечал, что в системе обучения практическому вождению присутствует множество проблем и она требует изменений. В дальнейшем в ГИБДД обещали уделять больше внимания практическим навыкам экзаменуемого.
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