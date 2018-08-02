Самый одинокий в мире человек живет в Бразилии

Представитель неизвестного племени бразильских индейцев признан самым одиноким человеком в мире. Издание Daily Mail опубликовало фотографии и подробности его жизни.

Мужчина в последние 22 года живет в полном одиночестве в отдаленном бразильском штате Рондония. Большую часть времени он охотится на лесных зверей, птиц и обезьян с помощью лука. Он также выращивает папайю и кукурузу.

Вокруг его жилища расположены несколько глубоких узких ям, он использует для ловли животных и укрывается в них сам. Благодаря этому индеец получил другое прозвище — «человек из дыры».

По мнению ученых, мужчина — последний представитель племени, которое в 1990-х годах состояло из шести человек. Пятеро его сородичей погибли от рук фермеров, пытавшихся завладеть землей и стрелявших в аборигенов. Более 20 лет после расправы индеец скрывался от людей, но теперь его удалось запечатлеть на камеру. Предположительно, ему около 50 лет.

В сельве (тропические леса Амазонии), по некоторым данным, обитает примерно 113 изолированных от цивилизации племен. В настоящий момент удалось подтвердить существование только 27 из них.

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