Стальные кубики пресса и ни грамма жира: 49-летняя Джей Ло прошлась по Нью-Йорку в спортивном бра и ярких легинсах

49-летняя певица Дженнифер Лопес встретила фотографов по пути в спортивный зал.

И если накануне только ленивый не похихикал над нарядом Джей Ло, натянувшей сползающие ботфорты Versace в комплект к слишком широкой белой рубашке, то сейчас и у поклонников, и у хейтеров просто отнялась речь. В свои годы певица обладает просто потрясающим телом со стальными кубиками пресса и без грамма лишнего жира.

Естественно, что латиноамериканская красотка может себе позволить выйти на улицу в одном спортивном бюстгальтере и ярких легинсах под змеиную кожу. А ты бы хотела такой пресс?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram, East News