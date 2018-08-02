Стальные кубики пресса и ни грамма жира: 49-летняя Джей Ло прошлась по Нью-Йорку в спортивном бра и ярких легинсах 

49-летняя певица Дженнифер Лопес встретила фотографов по пути в спортивный зал.
И если накануне только ленивый не похихикал над нарядом Джей Ло, натянувшей сползающие ботфорты Versace в комплект к слишком широкой белой рубашке, то сейчас и у поклонников, и у хейтеров просто отнялась речь. В свои годы певица обладает просто потрясающим телом со стальными кубиками пресса и без грамма лишнего жира.
Естественно, что латиноамериканская красотка может себе позволить выйти на улицу в одном спортивном бюстгальтере и ярких легинсах под змеиную кожу. А ты бы хотела такой пресс?
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Фото:Instagram, East News