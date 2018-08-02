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В Порше Центр Москва диагностика Porsche по 111 пунктам теперь на 50% приятнее.
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В Порше Центр Москва диагностика Porsche по 111 пунктам теперь на 50% приятнее. 

Wroom.ru 2 часа назад
Фото: Wroom.ru
Порше Центр Москва предлагает воспользоваться эксклюзивным предложением до 31 августа 2018 года: при покупке сертификата одобренной гарантии Porsche Вам предоставляется приятный бонус на работы по диагностике по 111 пунктам в размере 50% от стоимости работ.
Вы можете доверить нам самое ценное, а мы, в свою очередь, гарантируем Вам качественный сервис по немецким стандартам. Это залог безопасной работы Вашего Porsche и экономии времени.
Порше Центр Москва  единственный дилер в России, принадлежащий Порше АГ. Это серьезный аргумент, чтобы приобрести свой Porsche именно здесь.
Подробности просим Вас уточнить в Порше Центр Москва у менеджеров сервисной станции или по телефону: +7 (495) 241 59 61.
Ждем вас по адресу:
г. Москва, Ленинградское шоссе, д.71А, стр.10  www.porsche-moscow.ru
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