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Володин сообщил о строительстве пляжа на набережной в Саратове
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Володин сообщил о строительстве пляжа на набережной в Саратове 

АиФ 29 минут назад
Фото: АиФ
Спикер ГосДумы Вячеслав Володин в эфире «ГТРК-Саратов» рассказал о планах по благоустройству набережной Космонавтов в Саратове, а также о строительстве доступного для горожан пляжа.
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