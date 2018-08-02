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Володин сообщил о строительстве пляжа на набережной в Саратове
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Володин сообщил о строительстве пляжа на набережной в Саратове
АиФ
29 минут назад
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АиФ
Спикер
ГосДумы
Вячеслав Володин
в эфире «ГТРК-Саратов» рассказал о планах по благоустройству набережной Космонавтов в
Саратове
, а также о строительстве доступного для горожан пляжа.
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