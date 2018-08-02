После дождей начал разрушаться мост через Алексеевский овраг

После бушевавшихна прошлой неделе в Саратове ливней оказалась разрушена часть автомобильного моста через Алексеевский овраг на въезде в поселок Юбилейный. Фотографии масштабных повреждений объекта инфраструктуры сегодня, 2 августа, опубликовал в группе «Саратов онлайн» пользователь Иван Финаенов.

«После всех дождей провалилась ливневка. Если начнутся дожди, то разрушение может дойти и до асфальтированного покрытия!» — предполагает автор.

На фото видно, как из-за подмывания грунта большая часть конструкции отвода воды просто обвалилась в овраг, железобетонные участки проломились, а грунт продолжает осыпаться под опорой моста. Обрушение произошло с ближней к Юбилейному и противоположной от Волги стороны моста. Обваливаться мост начал на границе между наземным и навесным участками.