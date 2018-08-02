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В Крыму на треть выросло число штрафов за нарушения правил на воде
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В Крыму на треть выросло число штрафов за нарушения правил на воде 

РИА Новости Крым 31 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг — РИА Новости Крым. В этом году количество маломерных судов в Крыму увеличилось на треть, что привело к росту нарушений правил поведения на воде. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах крымского главка МЧС РФ, главный госинспектор по маломерным судам Виталий Скляров.
"В этом году к нам массово поехали любители гидроциклов, плавсредств и привезли их с собой. Их количество увеличилось на треть… Поэтому мы в этом году на треть увеличили штрафные претензии. Напоминаем, что у нас требования по эксплуатации маломерных судов точно такие же, как и в других субъектах России. К счастью, пока у нас не было случаев аварий с маломерными судами", — подчеркнул он.
Скляров напомнил, что любой выход в море у побережья Крыма нужно согласовывать с Погрануправлением.
"Пограничная служба ведет контроль и учет всех судов, выходящих в море и возвращающихся. То есть, у владельца судна должны быть права на управление маломерным судном поднадзорным ГИМС. Если их нет, он должен встать на учет в одном из подразделений пограничной службы — они есть в курортных регионах и в Симферополе. Если человек покупает новую лодку, нужно ее регистрировать и раз в пять лет проходить техническое освидетельствование", — сообщил Скляров.
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Он также уточнил, что к маломерным судам относятся плавсредства длиной до 20 метров и общей вместимостью до 12 человек. Регистрации, по его словам, не подлежат маломерные суда с двигателем до 10 л.с. и общим весом до 200 кг.
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