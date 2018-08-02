В Богородском стартует экоакция «ЗаЧистыйРайон»

Грандиозный экологический проект «ЗаЧистыйРайон», призванный не только очистить территорию района, но в первую очередь сделать ее безопасной для жителей всех возрастов, стартует 4 августа. Первый субботник состоится в Народном сквере (Краснобогатырская, 21), откуда добровольцы двинутся к реке Яуза. Организаторами проекта стали муниципальный депутат Евгений Шустров и новое районное объединение «Активная молодежь Богородского». Субботник на берегу реки Яузы станет первой акцией экопроекта.

Богородское — один из красивейших уголков столицы: он окружен зеленым национальным парком «Лосиный остров», внутри десятки аллей и скверов, памятники архитектуры, узловатые улочки старой Москвы . Однако не вся территория района приспособлена для комфортного отдыха жителей. Именно поэтому в рамках акции «ЗаЧистыйРайон» активисты предлагают, объединив усилия, привести в порядок берег реки Яуза прямо за владениями завода «Красный Богатырь», университетом РАО, ЖК «Яуза парк».

Сейчас на этом замечательном живописном, цветущем месте располагается лишь мусор и поваленные деревья, но при желании там можно организовать прекрасную зону отдыха. Вместе написать новую, экологически чистую страницу истории нашего района!

Субботник начнется в 12 часов. Форма одежды рабочая. Все оборудование будет предоставлено.

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