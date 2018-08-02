Более 600 жителей ставропольского села получили питьевую воду благодаря новому водоводу 

ПЯТИГОРСК, 2 августа. /ТАСС/. Новый водовод обеспечил питьевой водой более 600 жителей села Найденовка Изобильненского городского округа Ставропольского края, сообщила в четверг пресс-служба министерства ЖКХ Ставропольского края.
"Более 3 км водовода строили всем миром: необходимые трубы выделило министерство ЖКХ края, специалистов и технику — «Ставрополькрайводоканал» и местные власти", — уточнили в пресс-службе.
В министерстве отметили, что замена водовода от хутора Широбоков к селу Найденовка проводились в рамках регионального проекта по модернизации водоснабжения в Ставропольском крае. Задача проекта — обеспечить качественной питьевой водой все населенные пункты края.
"Только в Изобильненском городском округе в последние два года реализованы или находятся в работе пять проектов в сфере водоснабжения, и мы будем продолжать работать в этом направлении", — привели в пресс-службе слова главы регионального министерства Романа Марченко.