Более 600 жителей ставропольского села получили питьевую воду благодаря новому водоводу

ПЯТИГОРСК , 2 августа. / ТАСС /. Новый водовод обеспечил питьевой водой более 600 жителей села Найденовка Изобильненского городского округа Ставропольского края , сообщила в четверг пресс-служба министерства ЖКХ Ставропольского края.

"Более 3 км водовода строили всем миром: необходимые трубы выделило министерство ЖКХ края, специалистов и технику — «Ставрополькрайводоканал» и местные власти", — уточнили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что замена водовода от хутора Широбоков к селу Найденовка проводились в рамках регионального проекта по модернизации водоснабжения в Ставропольском крае. Задача проекта — обеспечить качественной питьевой водой все населенные пункты края.