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Более 600 жителей ставропольского села получили питьевую воду благодаря новому водоводу
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Более 600 жителей ставропольского села получили питьевую воду благодаря новому водоводу 

ТАСС 36 минут назад
ПЯТИГОРСК, 2 августа. /ТАСС/. Новый водовод обеспечил питьевой водой более 600 жителей села Найденовка Изобильненского городского округа Ставропольского края, сообщила в четверг пресс-служба министерства ЖКХ Ставропольского края.
"Более 3 км водовода строили всем миром: необходимые трубы выделило министерство ЖКХ края, специалистов и технику — «Ставрополькрайводоканал» и местные власти", — уточнили в пресс-службе.
В министерстве отметили, что замена водовода от хутора Широбоков к селу Найденовка проводились в рамках регионального проекта по модернизации водоснабжения в Ставропольском крае. Задача проекта — обеспечить качественной питьевой водой все населенные пункты края.
"Только в Изобильненском городском округе в последние два года реализованы или находятся в работе пять проектов в сфере водоснабжения, и мы будем продолжать работать в этом направлении", — привели в пресс-службе слова главы регионального министерства Романа Марченко.
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