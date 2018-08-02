Дорога в Крым: самолетом или на личном автомобиле?

Лето вышло на решающую стадию, но сезон отпусков все еще продолжается. Так, многие москвичи, отказываясь от самолетов и поездов, едут в Крым на автомобилях. Путешественники рассказали Business FM , что основные пробки только в Москве , недавно построенный Крымский мост свободен, а сотрудники ДПС не останавливают. Путь, по их словам, занимает примерно сутки. Житель Москвы Александр приехал в Крым 2 августа, воспользовавшись онлайн-сервисом BlaBlaCar:

— Мы ехали мы из Москвы от метро «Новокосино», в шесть часов встретились, сюда, соответственно, приехали в девять. Ехали по платной трассе М-4 «Дон», самые большие пробки были как раз на ней, шел ремонт дороги, видели несколько аварий. В принципе, доехали совершенно нормально. На мосту никаких пробок не было, перед Феодосией только очень много светофоров. Минут 30-40 мы потеряли в Приморском, а дальше потихонечку двигались до самой Феодосии.

— Сколько дорога заняла по времени?

— Чуть больше 24 часов. Может, раза три, наверное, по часу мы останавливались.

— Вы пользовались сервисом BlaBlaCar?

— Да, я зашел на их сайт, нашел нужную мне поездку, зарегистрировался, уже через пять минут я забронировал себе поездку на нужное мне число и время. Я живу в Перово, а человек выезжал из Новокосино, он был готов даже меня забрать от моего дома, но я подумал, зачем зря время терять. Меня привезли буквально к дверям гостиницы, высадили, ребята поехали дальше в Севастополь

— Во сколько обошлась эта поездка?

— Цена поездки была заявлена 2500 рублей, на автобусе это стоило бы 3500. На самолете, сами знаете, там разброс цен очень большой.

— ГАИ тормозила?

— Не доезжая до Кущевки есть пост ГАИ, кого-то они остановили, но мы проехали совершенно спокойно. Сам пост мы проехали, в нашу сторону даже никто не посмотрел. Мы подключили сервис по определению камер, старались везде скоростной режим соблюдать. Надеюсь, никаких штрафов потом водителю не придет.

Если покупать билет на самолет прямо сейчас, то самый дешевый до Симферополя , а Феодосия находится еще в 105 километрах, стоит 15500 рублей. Москвичка Анна решила сэкономить время и деньги, купив еще зимой билеты авиакомпании «Уральские авиалинии» с вылетом из аэропорта «Жуковский», но рейс перенесли. Теперь добираться придется в час пик, до аэропорта хотела доехать на автобусе за 80 рублей, теперь выбрала такси за 1700, в гостинице уже пропал оплаченный день:

— История началась в феврале, когда мы решили забронировать билеты на самолет до Симферополя. Мы посмотрели и решили, что из « Жуковского » лететь дешевле, чем из «Домодедово» «Шереметьево» , есть билеты за 8 тысяч рублей. Прошел месяц, рейс с дневного времени сместился на вечерний — 21:45. Буквально на днях мы решили с мужем подъехать в Котельники и посмотреть, откуда собственно нам добираться. Приехали на машине и увидели следующую картину: метро «Котельники», большая стройка жилого дома, долго пытались припарковать машину. Пытались у всех людей спрашивать, куда нам пройти, где найти нужную остановку, нам сказали, что это выход № 5 из метро. В результате, когда мы дошли уже до таблички с указанием автобуса 441, выяснилось, что он не 441Э, как написано на схеме метро, а 441 просто. Я зашла на сайт и увидела, что с 23 июля 18 года маршрут 441Э будет изменен на 441 до аэропорта «Жуковский» с интервалом движения — каждые 15 минут. Когда мы пообщались с водителем автобуса, который отходит практически с соседней остановки, он сказал: «Закладывайте два часа, в этот момент идет мощный поток и раньше вы не доедите до аэропорта». Если рейс в 21:45, то мы должны быть в «Жуковском» в 20:30. В итоге мы заказали такси на 17:00.

— То есть сутки в гостинице были впустую оплачены?

— Гостиница была забронирована с 14:00, но все сдвинулось. Самолет у нас прилетит в 00:15, мы уже заказали трансфер из Симферополя в Феодосию

Гостиничный трансфер до Феодосии стоит 2700 рублей. Расчетное время поездки — около двух часов.