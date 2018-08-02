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Программу мероприятий ко Дню города обсудят на встрече с населением в районе Сокол
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Программу мероприятий ко Дню города обсудят на встрече с населением в районе Сокол 

Управа района Сокол города Москвы 37 минут назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Глава управы района Сокол Сергей Бахров проведет очередную встречу с жителями в среду, 15 августа. Об этом сообщил представитель районной управы.
Как уточнил сотрудник управы, на этот раз участники обсудят тему «О подготовке к празднованию Дня города на территории района».
Мероприятие пройдет в здании филиала «Сокол» территориального центра соцобслуживания «Беговой», напомним, оно расположено по адресу улица Сальвадора Альенде, дом 1. Начало встречи в 19.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. (мю)
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