Ученые УНИИМ Росстандарта разрабатывают новые типы стандартных образцов для пищевой промышленности и фармацевтики

ЕКАТЕРИНБУРГ , 2 августа. — В Уральском НИИ метрологии (УНИИМ Росстандарта) проводятся работы, связанные с созданием новых типов стандартных образцов (СО). Они служат обеспечению качества измерений состава и свойств исследуемых в лабораториях объектов — как природного, так и синтетического происхождения. Особенность заключается в использовании нового метода при разработке СО — мягкой сублимационной сушки (лиофилизации).

Собственно, новым этот метод можно считать весьма условно. Лиофилизация уже давно и широко применяется в пищевой и фармацевтической промышленности. Объекты растительного или животного происхождения, равно как и продукты синтеза, сначала замораживают, затем в вакуумной камере происходит возгонка (сублимация) растворителей (водных или органических). С точки зрения производителей метод оказался просто незаменим для консервации и дальнейшего продолжительного хранения продукции.

Лиофилизация позволяет, в частности, сохранять форму продуктов, их структурную целостность, биологическую активность. При этом лиофилизированные продукты при увлажнении, гидратации практически полностью восстанавливают первоначальные свойства. В герметичной упаковке такая продукция может храниться в течение длительного времени. Это открывает возможности для разработки стандартных образцов на натуральной основе с длительным сроком хранения для объектов растительного и животного происхождения. Среди таких объектов — мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты, а также овощи, фрукты, ягоды, травы и др. В настоящее время большинство утвержденных и используемых стандартных образцов пищевой продукции представляют собой сухие формы или экстракты. Это не позволяет обеспечить надлежащий контроль качества при проведении лабораторного анализа в соответствии с утвержденными методиками. При использовании образцов, отличных по структуре и свойствам от исследуемого продукта, не все стадии процедуры анализа контролируются. Разрабатываемые в УНИИМ стандартные образцы состава пищевых продуктов с использованием сублимационной сушки решают эту проблему. Они позволяют контролировать качество анализа как самих пищевых продуктов, так и их сухих форм.

По информации ФГУП «УНИИМ» на данный момент уже разработаны СО корнеплодов моркови. Проведены исследования их однородности и стабильности, проводятся испытания для утверждения типа стандартных образцов.