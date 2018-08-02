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Ученые УНИИМ Росстандарта разрабатывают новые типы стандартных образцов для пищевой промышленности и фармацевтики
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Ученые УНИИМ Росстандарта разрабатывают новые типы стандартных образцов для пищевой промышленности и фармацевтики 

Министерство промышленности и торговли РФ 41 минуту назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 августа. — В Уральском НИИ метрологии (УНИИМ Росстандарта) проводятся работы, связанные с созданием новых типов стандартных образцов (СО). Они служат обеспечению качества измерений состава и свойств исследуемых в лабораториях объектов — как природного, так и синтетического происхождения. Особенность заключается в использовании нового метода при разработке СО — мягкой сублимационной сушки (лиофилизации).
Собственно, новым этот метод можно считать весьма условно. Лиофилизация уже давно и широко применяется в пищевой и фармацевтической промышленности. Объекты растительного или животного происхождения, равно как и продукты синтеза, сначала замораживают, затем в вакуумной камере происходит возгонка (сублимация) растворителей (водных или органических). С точки зрения производителей метод оказался просто незаменим для консервации и дальнейшего продолжительного хранения продукции.
Лиофилизация позволяет, в частности, сохранять форму продуктов, их структурную целостность, биологическую активность. При этом лиофилизированные продукты при увлажнении, гидратации практически полностью восстанавливают первоначальные свойства. В герметичной упаковке такая продукция может храниться в течение длительного времени. Это открывает возможности для разработки стандартных образцов на натуральной основе с длительным сроком хранения для объектов растительного и животного происхождения. Среди таких объектов — мясо и мясопродукты, рыба и морепродукты, а также овощи, фрукты, ягоды, травы и др. В настоящее время большинство утвержденных и используемых стандартных образцов пищевой продукции представляют собой сухие формы или экстракты. Это не позволяет обеспечить надлежащий контроль качества при проведении лабораторного анализа в соответствии с утвержденными методиками. При использовании образцов, отличных по структуре и свойствам от исследуемого продукта, не все стадии процедуры анализа контролируются. Разрабатываемые в УНИИМ стандартные образцы состава пищевых продуктов с использованием сублимационной сушки решают эту проблему. Они позволяют контролировать качество анализа как самих пищевых продуктов, так и их сухих форм.
По информации ФГУП «УНИИМ» на данный момент уже разработаны СО корнеплодов моркови. Проведены исследования их однородности и стабильности, проводятся испытания для утверждения типа стандартных образцов.
Справочно. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) — федеральный орган исполнительной власти РФ, отвечает за реализацию политики по линии Минпромторга России и в рамках компетенции ведомства.
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