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В Кабардино-Балкарии 60 имамов и их помощников прошли курсы повышения квалификации
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В Кабардино-Балкарии 60 имамов и их помощников прошли курсы повышения квалификации 

ТАСС 38 минут назад
НАЛЬЧИК, 2 августа. /ТАСС/. 60 мусульманских религиозных служителей Кабардино-Балкарии (КБР) прошли месячные курсы повышения квалификации. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель духовного управления мусульман (ДУМ) республики Хазраталий Дзасежев.
"На базе Северокавказского исламского университета им. имама Абу Ханифы в течение одного месяца 60 религиозных деятелей республики — имамы и их помощники — проходили курсы повышения квалификации, направленные на то, чтобы преодолеть разногласия, которые сегодня имеют место быть в нашем обществе, и особенно разногласия между старшим поколением и молодыми людьми. Имамов по республике 150 человек, их достаточно, мы говорим достаточно, но качественный состав оставляет желать лучшего, и поэтому мы ежегодно проводим и краткосрочные курсы, стараясь охватить всех имамов республики не взирая на их образование, стаж работы, жизненный опыт", — сказал Дзасежев.
Главная цель — улучшить коммуникабельность религиозных служителей, помочь им быть готовыми и способными вести диалог и дискуссию. «Программу мы строим так, чтобы религиозные деятеля могли общаться со всеми категориями людей независимо от возраста, пола, социального статуса, с людьми светскими и верующими. Для чтения лекций мы приглашаем психологов, социологов, представителей разных министерств и ведомств, но в основном уклон делается на религиозные направления», — добавил собеседник агентства.
Сертификаты о повышение квалификации вручены на республиканском религиозном форуме «Роль исламских богословов в преодолении разногласий исламской уммы (община — прим. ТАСС) Кабардино-Балкарской Республики», где также говорили о возникающих проблемах среди людей разного поколения в их восприятия религии.
По словам министра по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей КБР Анзора Курашинова, форум и курсы повышения квалификации поддержаны властями республики которые выделили на эти цели более 500 тыс. рублей. «Форум проводится в рамках проекта, который был поддержан республиканской субсидией. Это форум против мракобесия, форум, который еще раз призовет верующих республики к стремлению к знаниям, а это первично и очень важно. Такие форумы и работа ДУМ, направлены на позитивные, на развивающие дела и мы будем это поддерживать», — заверил Курашинов.
В республике зарегистрировано 136 мусульманских религиозных организаций, объединенных в центральную — "Духовное управление мусульман". Работает 151 мечеть, в которых 12% имамов имеют высшее религиозное образование, а 65% прошли лишь трехмесячные курсы.
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