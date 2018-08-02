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В Астраханской области подведены итоги операции «Звезда Каспия-2018»
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В Астраханской области подведены итоги операции «Звезда Каспия-2018» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 38 минут назад
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области во взаимодействии с коллегами из регионального Управления ФСБ, Астраханского линейного отделом МВД России на транспорте, Росгвардии, таможни и Министерства обороны проведена межведомственная операция «Звезда Каспия — 2018».
Она была организована в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года. Основная цель — консолидация совместных усилий в выявлении и перекрытии контрабандных каналов поступления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ на территорию Российской Федерации через Каспийский бассейн.
Были сформированы совместные межведомственные специализированные оперативные группы. Проведено патрулирование путем облета прибрежных островов Каспийского моря и дельтовой части реки Волга для выявления мест хранения контрабанды. На акваториях региона, имеющих выход в Каспийский бассейн, приняты меры по выявлению лиц, передвигающихся на плавсредствах в состоянии наркотического опьянения; досмотру маломерных судов для выявления фактов перевозки запрещённых веществ.
На станции Аксарайская проведены досмотровые мероприятия и проверки пассажиров в поездах сообщением Худжанд — Москва и Душанбе — Москва. Был задействован передвижной пункт медицинского освидетельствования. Проведен досмотр судов, прибывающих из республик Каспийского бассейна. Проверен пассажирский транспорт — автобусы, следующие через российско-казахстанскую границу.
В результате принятых мер в период проведения операции на территории Астраханской области выявлено 43 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Изъято 3,2 кг наркотических средств растительного и синтетического происхождения. Задержан 41 подозреваемый в совершении преступлений и 19 лиц, находящихся в розыске. В период проведения операции сотрудниками региональной полиции выявлено 227 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
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