«Прямо скажем, россияне хороши во всем». Координатор волонтеров ООН о работе за рубежом

Исполнительный координатор Программы добровольцев ООН (ДООН) Оливье Адам рассказал в специальном интервью ТАСС о том, кто может стать волонтером, о новой программе в сотрудничестве с МИД РФ , а также поделился оценками развития волонтерского движения в России

— Какие у вас впечатления о волонтерском движении в России?

— Я побывал во Владимире , где проходит Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на Клязьме». Около 5 тысяч молодых людей принимают в нем участие. За этим было интересно наблюдать, так как большинство из них интересуется волонтерством. Около 40% ребят, которых я встретил, связаны с медициной, и они очень активно интересовались тем, какую работу осуществляют волонтеры ООН в сфере медицины. Россия всегда была широко представлена в этой сфере своими волонтерами.

— 26 июля вы вместе с заместителем министра иностранных дел России Александром Грушко подписали соглашение о сотрудничестве ДООН и МИД РФ. В чем будет состоять это сотрудничество?

— Речь идет о финансировании волонтеров из России, которые будут работать в системе ООН и оказывать помощь ооновской семье в достижении Целей устойчивого развития. Одна из таких целей — это создание возможностей для молодежи. Таким образом, из 19 волонтеров, которые финансируются российским правительством , 15 — молодые люди, остальные четверо — специалисты с опытом. Идея состоит не только в том, чтобы привлечь их к работе в ООН, но и в том, чтобы предоставить им возможность изучить сферу, в которой им предстоит работать в зависимости от агентства ООН, в которое они будут определены. Также в перспективе это приведет к увеличению числа россиян, работающих в системе ООН, ведь традиционно четверть волонтеров, спонсируемых правительством, остаются работать в ООН на полноценной основе. Это позволит России обеспечить увеличение числа своих граждан, работающих в организации.

— Поправьте меня, если я не так поняла. Цель состоит в том, чтобы привлечь как можно больше молодых россиян в ооновскую систему?

— Цели — продвигать идеи ООН, волонтерство в ООН и его ценности, привлекать российских специалистов и открывать дорогу молодым людям, а также увеличить число россиян в системе ООН. Это все входит в наши цели.

— Вы упомянули российских специалистов. В чем россияне хороши, в чем их привлекательность для ООН?

— Прямо скажем, россияне хороши во всем. Я имею в виду уровень образования, технические специальности, а также специальности, которые связаны с сельским хозяйством, климатом и новыми технологиями. Мы состоим в партнерстве с МГИМО Высшей школой экономики . В России очень сильные медицинские специалисты. Россияне в ООН работают в самых разных областях. Также высока роль России в миротворчестве. Идея состоит в том, чтобы выявить области, в которых ООН недостает специалистов, и привлечь новых волонтеров именно туда.

— Вы отметили, что волонтерское движение в России растет. А какова статистика? Чем обусловлен этот рост?

— На протяжении всей истории России существовали добровольцы. Но гуманитарная работа в России очень важна и сейчас. В ходе исследований мы выяснили, что в среднем россиянин тратит девять часов в месяц на волонтерскую деятельность, это довольно высокий показатель. Конечно, кто-то — больше, а кто-то вовсе не является частью движения добровольцев. Но солидарность — одна из основных ценностей у россиян. Особенно это проявляется у молодежи.

Это важно для нас, так как, чтобы достичь Целей устойчивого развития, недостаточно привлекать только правительства. Обычные люди играют более важную роль. В мире в год 1 млрд человек работает в качестве волонтеров. Это огромное число, особенно если учесть, сколько из них совмещает это с постоянной работой. Но пока вклад движения добровольцев не был полностью оценен. Однако Российская Федерация продолжает поддерживать волонтерство в рамках работы по достижению Целей устойчивого развития. Как известно, президент России Владимир Путин объявил этот год Годом добровольцев. 5 декабря планируется широко отметить День волонтера. ООН работает с Ассоциацией волонтерских центров, которая расширяет свою активность. Она оказывала поддержку проведению Олимпиады в Сочи , а также в проведении бесподобного чемпионата мира по футболу в России. Его успех во многом был обеспечен волонтерами, которые оказывали поддержку от навигации по городу до административных работ. Без добровольцев не было бы такого высокого уровня организации. Я думаю, такие крупные мероприятия подчеркивают важную роль, которую играет движение добровольцев.

— Каков критерий отбора волонтеров ООН? Сколько россиян ежегодно выдвигают свои кандидатуры в качестве волонтера и сколько из них проходят отбор?

— В зависимости от опыта и возраста ДООН размещает кандидатов в странах по нескольким типам контрактов. Все волонтеры должны иметь высшее образование, а также в ходе учебы демонстрировать интерес к международным отношениям и к деятельности ООН, приветствуется участие в других волонтерских программах, знание английского языка.

Существуют волонтеры-студенты, которые становятся волонтерами в качестве полугодовой стажировки в ООН. Также у нас есть молодежная Программа добровольцев ООН, которая будет спонсироваться российским правительством. Она предназначена для молодых людей до 29 лет, которые находятся в начале своего карьерного пути. Следующий тип контракта: добровольцы ООН — специалисты. Они должны обладать опытом в соответствующей сфере, хорошо владеть хотя бы двумя языками ООН. Так как в своей работе ООН отдает предпочтение развивающимся странам, полезно, чтобы волонтер знал английский, испанский или французский.

У нас есть также, как мы их называем, «серебряные» волонтеры — волонтеры старшего возраста. Это люди, которые долгое время проработали, вышли на пенсию, но хотят продолжать вносить вклад в развитие общества.

Добровольцы ООН также обеспечиваются страховкой, им оплачивается перелет, а также предоставляется стипендия, чтобы волонтер был обеспечен приличным жильем и питанием.

— Вы упомянули «серебряных» волонтеров. Много ли волонтеров старшего возраста из России?

— Было несколько. Пока мы нацелены на молодых волонтеров, так как такой интерес исходит от российских властей, чтобы вовлечь их в международные процессы. Но совсем недавно в ЦАР были волонтеры, которые управляли вертолетами миротворческой миссии. Все они — бывшие российские военные, пилоты. После выхода на пенсию они решили посвятить себя миротворчеству. Что касается статистики, каждый год из России к нам приходит более 2550 заявок. 62% кандидатов — девушки и женщины. Традиционно волонтерство привлекает больше женскую половину населения. В 2018 году было одобрено 14 россиян. Надеемся, что новое соглашение с правительством позволит привлечь еще 19 волонтеров и что интерес россиян к ДООН возрастет.

— А выбирают ли волонтеры, в какой стране работать?

— Да. Обычно мы публикуем объявление, где указана страна и вид деятельности для волонтера. Никого никогда не заставляют ехать куда-то, это всегда вопрос желания. На 19 позиций, которые спонсируются правительством, вакансии еще открыты. Сейчас к нам пришло 1500 заявок. Таким образом, конкурс составляет 60–65 человек на позицию.

— А какие личные качества важны для волонтера ООН?

— На мой взгляд, важна мотивация. Важно, чтобы кандидат хотел внести вклад в развитие и изменить этот мир. А также важна готовность идти на риск, потому что волонтерство — это всегда выход из зоны комфорта, ведь приходится отправляться в другие страны. Нам нужны любопытные, открытые новому люди, которые хотят работать в разнообразных условиях.

Беседовала Джамиля Байрамукова