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День знаний широко отметят в сквере на пересечении улиц Санникова и Хачатуряна
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День знаний широко отметят в сквере на пересечении улиц Санникова и Хачатуряна 

Управа района Отрадное 44 минуты назад
Фото: Управа района Отрадное
Праздничная программа, посвященная Дню знаний, пройдет в сквере на пересечении улиц Санникова и Хачатуряна 1 сентября. Об этом на минувшей встрече главы управы с жителями района Отрадное сообщил его заместитель по работе с населением Андрей Болнокин.
По его словам, программа празднования Дня знаний будет условно разделена на две части.
Так, первая часть продолжительностью около двух часов начнется в 12.00. Она рассчитана на детей до 12 лет. Более молодежная часть программы, предназначенная для аудитории старше 12 лет, начнется в 18.00 и продлится до 21.00.
В свою очередь Владимир Литовский отметил, что реконструкция сквера завершится 15 августа, а его первичное официальное открытие также состоится 1 сентября. (ип)
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