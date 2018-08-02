ЦИК пока не зафиксировал ни одной жалобы на решения региональных избиркомов перед выборами 

ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 2 августа. / ТАСС/. Центризбирком РФ к настоящему моменту не зарегистрировал ни одной жалобы на решения региональных избирательных комиссий перед предстоящими региональными и муниципальными выборами, которые пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Об этом в четверг сообщила ТАСС секретарь ЦИК Майя Гришина на полях Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
"Что касается жалоб, то жалоб у нас ни одной в том смысле, в котором это предусмотрено законом, то есть на решения комиссий субъектов РФ", — сказала она, отметив, что «комиссии субъектов в этот [выборный] цикл действуют очень четко».
"Основной блок регистрации еще впереди, поэтому где-то через неделю — дней через десять будет более показательная статистика", — добавила Гришина.
Говоря об обращениях граждан, секретарь Центризбиркома отметила, что их также поступает мало, причем в основном «с просьбой разъяснить те или иные положения законодательства».