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ЦИК пока не зафиксировал ни одной жалобы на решения региональных избиркомов перед выборами
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ЦИК пока не зафиксировал ни одной жалобы на решения региональных избиркомов перед выборами 

ТАСС 45 минут назад
ДЕРЕВНЯ ДВОРИКИ /Владимирская область/, 2 августа. / ТАСС/. Центризбирком РФ к настоящему моменту не зарегистрировал ни одной жалобы на решения региональных избирательных комиссий перед предстоящими региональными и муниципальными выборами, которые пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Об этом в четверг сообщила ТАСС секретарь ЦИК Майя Гришина на полях Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».
"Что касается жалоб, то жалоб у нас ни одной в том смысле, в котором это предусмотрено законом, то есть на решения комиссий субъектов РФ", — сказала она, отметив, что «комиссии субъектов в этот [выборный] цикл действуют очень четко».
"Основной блок регистрации еще впереди, поэтому где-то через неделю — дней через десять будет более показательная статистика", — добавила Гришина.
Говоря об обращениях граждан, секретарь Центризбиркома отметила, что их также поступает мало, причем в основном «с просьбой разъяснить те или иные положения законодательства».
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