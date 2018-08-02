ЦИК пока не зафиксировал ни одной жалобы на решения региональных избиркомов перед выборами

"Что касается жалоб, то жалоб у нас ни одной в том смысле, в котором это предусмотрено законом, то есть на решения комиссий субъектов РФ ", — сказала она, отметив, что «комиссии субъектов в этот [выборный] цикл действуют очень четко».

"Основной блок регистрации еще впереди, поэтому где-то через неделю — дней через десять будет более показательная статистика", — добавила Гришина.

Говоря об обращениях граждан, секретарь Центризбиркома отметила, что их также поступает мало, причем в основном «с просьбой разъяснить те или иные положения законодательства».