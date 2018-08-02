В Хакасии впервые обнаружили элемент шаманского костюма в захоронении эпохи бронзы

ТАСС , 2 августа. Элемент шаманского костюма впервые найден в захоронении периода бронзового века в Хакасии . Об этом ТАСС сообщили в Институте истории материальной культуры Российской академии наук.

"Шаманское" захоронение раскопано в могильнике Красный Камень в Боградском районе Республики Хакасия, где работает Саянская археологическая экспедиция Института истории материальной культуры Российской Академии Наук (ИИМК РАН) и Русского географического общества (РГО). Считать, что в могиле был захоронен человек, связанный с обрядовой практикой, ученым позволила уникальная находка — элемент ритуального костюма — вероятно, нагрудник, в центральной части которого находился бронзовый диск, обрамленный многочисленными бронзовыми бляшками и ожерельем из зубов марала", — рассказали в институте. Такая находка сделана впервые в рамках исследований памятников Окуневской археологической культуры, отмечают ученые.

В могильнике обнаружено большое скопление бронзовых бляшек овальной формы. Каждая из них имеет отверстия по краям и следы плохо сохранившихся шнурков. Судя по всему, они представляли собой единый предмет, явно ритуального назначения. Ученые предполагают, что это нагрудник, служивший элементом ритуального костюма. Костюм мог быть сложен в специальную сумку, которую положили, согласно погребальной практике, на ступни погребенного. В погребении были и другие находки — сосуды, бисер, подвески, зубы соболя, астрагалы баранов.

В могиле, где найдено бронзовое облачение, захоронены два взрослых человека. Некоторые признаки указывают на то, что один из захороненных мог быть шаманом или, скорее, шаманкой, однако более точные выводы можно будет сделать после тщательного изучения находки.

ИИМК и РГО реализуют с 2016 года совместный проект — «Тайны древних художников Сибири». Его задача — расширить круг научных знаний об Окуневской культуре и привлечь молодежь к работам по изучению и сохранению уникальной культуры. Финансирование проекта и набор волонтеров для участия в экспедиции осуществляет РГО. ИИМК РАН занимается научным руководством и обучением волонтеров.

Об Окуневской культуре

Окуневская культура — археологическая культура раннего бронзового века, распространенная в минусинских степях на Среднем Енисее (XXV-XVIII века до н. э.). Свое название получила по урочищу Окунев улус на юге Хакасии, где в 1928 году был впервые раскопан могильник этой культуры. Специалисты считают Окуневскую культуру одной из самых ярких культур эпохи ранней бронзы во всей Северной Евразии. Ее искусство представлено наскальными изображениями (петроглифами), многочисленными предметами мелкой художественной пластики и «Окуневскими стелами» — антропоморфными каменными изваяниями, иногда достигающими высоты в несколько метров.

Современные антропологи считают, что представители этой культуры имеют наибольшее для всей Сибири родство с индейцами.