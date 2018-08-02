В Ростовской области упала водонапорная башня

В поселке Горный Красносулинского района Ростовской области упала водонапорная башня, установленная в конце прошлого года. Об этом сообщает сетевое издание DonDay со ссылкой на главу администрации поселка Павла Корчагина. При этом она еще не была введена в эксплуатацию и к ней не была проведена вода.

Из-за инцидента был поврежден высоковольтный кабель, а также забор в одном из частных владений. Помимо этого, конструкция придавила одного из гусей, которые гуляли рядом.

Теперь подрядчику, который занимался установкой башни, предстоит сделать гарантийный ремонт. Если он не сделает это в добровольном порядке, администрация поселения будет подавать на него в суд. Причины падения пока выясняются.

До конца года для 17 муниципалитетов Ростовской области будет приобретено 190 водонапорных башен. На эти цели выделено 73,7 млн руб.