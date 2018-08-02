Незрячий путешественник Владимир Васкевич вновь посетит Ханты-Мансийск

Впервые Владимир посетил югорскую столицу в 2015 году в качестве участника II Межрегионального форума для людей с ограниченными возможностями здоровья «Независимость — в движении». Путешественник поделился своим опытом одиночного странствования по всему миру, презентовал авторский проект и провёл мастер-класс по ориентированию на местности с завязанными глазами.

В рамках V Форума Владимир расскажет о развитии проекта «Прогулки с завязанными глазами», проведёт экскурсию по парку им. Б. Лосева. Примечательно, что все участники экскурсии на время будут ограничены в способности видеть.

Кроме того, Владимир презентует свою книгу «Путешествие без границ». «Эта книга рассказывает о жажде жизни, о том, как нужно мечтать и достигать своих целей. Большое внимание в книге уделено теории и практике путешествий: я даю читателю много советов, опробованных на личном опыте. Издание адресовано всем, кто хочет повысить личную эффективность и добиться успеха» — делится автор.

Напомним, Владимир Васкевич — тотально незрячий с детства. Он путешественник, яхтсмен, писатель. Награждён государственной премией «Горячее сердце» за вклад в общественную работу, победитель в телешоу «Я могу» на Первом канале.

Экскурсия «Прогулки с завязанными глазами» станет одним из пяти проектов, предложенных участникам мероприятия. 10 августа 2018 года все желающие смогут апробировать туристические продукты для людей с инвалидностью, созданные за четырёхлетний период работы Форума: экскурсия до слияния Оби и Иртыша «Речная легенда», межмуниципальный тур «Независимость — в движении», обзорная экскурсия с посещением Музея Природы и Человека « Ханты-Мансийск — история и современность» и тур «Один день на реке» с мастер-классом по рыбной ловле.

Приглашаем к участию в V Форуме «Независимость — в движении», который состоится 10 августа с 09:00 до 17:00 в Музее геологии, нефти и газа!