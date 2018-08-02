СМИ: В России могут принять закон об органических продуктах

России могут принять закон, посвящённые регулированию деятельности отечественных производителей органических продуктов, сообщают «Известия»

В конце июля документ одобрили в третьем чтении депутаты Госдумы . Его главное новшество — официальное определение понятия органической продукции и процесса её производства.

На данный момент речь идёт только о продуктах питания. Под действие закона не подпадают косметика, парфюмерия, лекарства, семена растений.

При производстве органической продукции нельзя использовать антибиотики и химикаты, а перевозить её следует отдельно от неорганической.

За нанесение маркировки без соответствующей сертификации предлагается ввести штрафы в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей.

Также может быть создан специальный реестр для отслеживания недобросовестных производителей. Отвечать за него будет Минсельхоз

Ранее «Росконтроль» рассказал о результатах проверки мюсли с фруктами. Об этом сообщала НСН.