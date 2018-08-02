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СМИ: В России могут принять закон об органических продуктах
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СМИ: В России могут принять закон об органических продуктах 

RT на русском 47 минут назад
В России могут принять закон, посвящённые регулированию деятельности отечественных производителей органических продуктов, сообщают «Известия».
В конце июля документ одобрили в третьем чтении депутаты Госдумы. Его главное новшество — официальное определение понятия органической продукции и процесса её производства.
На данный момент речь идёт только о продуктах питания. Под действие закона не подпадают косметика, парфюмерия, лекарства, семена растений.
При производстве органической продукции нельзя использовать антибиотики и химикаты, а перевозить её следует отдельно от неорганической.
За нанесение маркировки без соответствующей сертификации предлагается ввести штрафы в размере от 10 тыс. до 100 тыс. рублей.
Также может быть создан специальный реестр для отслеживания недобросовестных производителей. Отвечать за него будет Минсельхоз.
Ранее «Росконтроль» рассказал о результатах проверки мюсли с фруктами. Об этом сообщала НСН.
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