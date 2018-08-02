В Москве увеличилась популяция бабочек из-за жаркого лета

Николай Чириков энтомолог, координатор Московского дома бабочек на ВДНХ сообщает: «Численность бабочек в Москве Подмосковье увеличилась в 2 раза из-за жаркого лета».

Популяция всех видов бабочек увеличилась в 2 раза из-за жаркого лета в Московском регионе. Обилие влаги и приятно-жаркой погоде в Москве способствуют развитию гусениц. В этом году к нам прилетело большое количество адмиралов, и на данный момент развивается новое поколение — уже совсем скоро будут вылетать новые бабочки. И благодаря этому, в этом месяце у нас появятся молодые бабочки «адмирал», которые уже вывелись в Московском регионе. Численность бабочек «Крапивница» и «Павлиний глаз» увеличилось в 2 раза Осенью некоторые виды бабочек улетят на юг, а остальные впадут в анабиоз. Очень интересна миграция репейниц, они перемещаются стаями. На данный момент, в Москве жара, и репейницы летаю везде, чувствуя себя хорошо. Другие виды — такие как «Павлиний глаз», «Крапивница», «Многоцветница», «Траурница» — остаются здесь, и будут зимовать, попадая в анабиоз.