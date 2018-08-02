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В Москве увеличилась популяция бабочек из-за жаркого лета
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В Москве увеличилась популяция бабочек из-за жаркого лета 

Управа района Гагаринский 49 минут назад
Фото: Управа района Гагаринский
Николай Чириков энтомолог, координатор Московского дома бабочек на ВДНХ сообщает: «Численность бабочек в Москве и Подмосковье увеличилась в 2 раза из-за жаркого лета».
Популяция всех видов бабочек увеличилась в 2 раза из-за жаркого лета в Московском регионе. Обилие влаги и приятно-жаркой погоде в Москве способствуют развитию гусениц. В этом году к нам прилетело большое количество адмиралов, и на данный момент развивается новое поколение — уже совсем скоро будут вылетать новые бабочки. И благодаря этому, в этом месяце у нас появятся молодые бабочки «адмирал», которые уже вывелись в Московском регионе. Численность бабочек «Крапивница» и «Павлиний глаз» увеличилось в 2 раза Осенью некоторые виды бабочек улетят на юг, а остальные впадут в анабиоз. Очень интересна миграция репейниц, они перемещаются стаями. На данный момент, в Москве жара, и репейницы летаю везде, чувствуя себя хорошо. Другие виды — такие как «Павлиний глаз», «Крапивница», «Многоцветница», «Траурница» — остаются здесь, и будут зимовать, попадая в анабиоз.
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