Урок по английскому провели для пенсионеров Выхина-Жулебина

Урок по английскому языку «Чему мы научились и что мы уже умеем» для участников проекта «Московское долголетие» прошел в автономной некоммерческой организации «Мир знаний» района Выхино-Жулебино. Очень интересно и увлекательно проходят занятия по английскому языку.

Граждане пенсионного возраста изучают язык, чтобы развивать свою память, научиться говорить правильно не только на родном языке, но и языке всемирного общения. На прошедшем весело и задорно занятии каждый ученик показал себя и продемонстрировал, чему успел научиться. (ис)