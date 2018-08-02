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Урок по английскому провели для пенсионеров Выхина-Жулебина
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Урок по английскому провели для пенсионеров Выхина-Жулебина 

Управа района Выхино-Жулебино 48 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Урок по английскому языку «Чему мы научились и что мы уже умеем» для участников проекта «Московское долголетие» прошел в автономной некоммерческой организации «Мир знаний» района Выхино-Жулебино. Очень интересно и увлекательно проходят занятия по английскому языку.
Граждане пенсионного возраста изучают язык, чтобы развивать свою память, научиться говорить правильно не только на родном языке, но и языке всемирного общения. На прошедшем весело и задорно занятии каждый ученик показал себя и продемонстрировал, чему успел научиться. (ис)
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