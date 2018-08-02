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Волгоградцы почтой рассылали в Японию, США и Польшу украденные из воинских частей боекомплекты
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Волгоградцы почтой рассылали в Японию, США и Польшу украденные из воинских частей боекомплекты 

v1.ru 54 минуты назад
Фото: v1.ru
С ноября прошлого года жители Волгоградской и Московской областей торговали комплектами боевого снаряжения «Ратник» и «Пермячка». Оружие, состоящее на вооружении Российской армии, рассылали в Японию, Норвегию, Польшу, США и Францию посылками через «Почту России».
На складе в Волгограде хранилось оружия на 20 миллионов рублей
— В Волгоградской и Московской областях с ноября 2017 года россияне организовали контрабандный канал поставок заграницу боекомплектов, — рассказали V1.ru в Южном таможенном управлении. — Злоумышленники пытались переправлять вооружение через границу мелкими партиями с использованием международных отправлений через «Почту России».
Оперативникам удалось установить, по почте контрабандисты отправлял в Японию, Норвегию, США, Францию и Польшу комплектующие боевого снаряжения «Ратник» и «Пермячка», предназначенные для Российской армии.
— Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками Южной оперативной таможни уже проведен ряд следственных действий, в результате которых в Москве, Волгограде и Павловском Посаде были установлены склады, где хранились похищенные из воинских частей боекомплекты.
Все это отправлялось в США, Японию и другие страны
На складе в Волгограде обнаружено оружие 2018 года выпуска и ранних годов. Там были комплектующие «Ратника» и «Пермячки», а также предметы радио-химической безопасности, вещи и другие специально-технические средства, предназначенные для оснащения Вооруженных Сил РФ, товары военного и двойного назначения.
— По предварительной оценке, стоимость найденного войскового имущества превышает 20 миллионов рублей. Один из фигурантов уголовного дела задержан.
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