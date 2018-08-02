Программа «Мой район» будет реализовываться с учетом мнения жителей столицы

В городе приступили к разработке программы «Мой район». Такое название программа Сергея Собянина получила не случайно: ее основу составят предложения жителей столицы. Вчера проект программы обсудили на круглом столе с участием экспертов.

По словам кандидата в Мэры Москвы Сергея Собянина, идея создания программы «Мой район» возникла в результате анализа большого количества наказа москвичей, которые поступали в предвыборный штаб.

«Обобщив огромный массив предложений, мы увидели, что большинство из них концентрируются на проблемах конкретных микрорайонов, конкретных районов, конкретных территорий», — сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Программа «Мой район» будет постоянно обновляться с учетом запросов горожан, а затем утверждаться на календарный год.

Каждый год в облике района «Коньково» происходят приятные глазу изменения. В 2014 году в районе благоустроили «Яблоневый сад», а в 2015 году привели в порядок «Соловьиную рощу». В позапрошлом году было произведено комплексное благоустройство микрорайона «Деревлево». Там появился Народный парк.

Кроме того, проводилось благоустройство дворовых территорий. Так, например, в 2016 году силами управы района «Коньково» были выполнены работы по благоустройству дворовой территории по «проблемному» адресу: ул. Профсоюзная, д. 91. Ранее здесь был лишь обрушенный котлован. Была проведена, по словам главы управы района Игоря Драгина, сложнейшая работа, и в 2016 году здесь появилась детская площадка, которая стала излюбленным местом отдыха детей и местных жителей. Детская площадка оборудована игровым комплексом и скамейками.

Пешеходная зона, тянущаяся от станции метро «Беляево» к Коньковским прудам, стала проектом 2017 года. Кстати, эта пешеходная зона была признана лучшей на городском конкурсе благоустройства в прошлом году. Также в 2017 году возле храма Живоначальной Троицы (Профсоюзная, 116-118) в районе Коньково появился уютный сквер с детской площадкой, где любят проводить время местные жители. При входе в сквер горожан встречают две вертикальные стелы оригинального дизайна, но, пожалуй, главным украшением новой зоны отдыха стал воссозданный по историческим чертежам обелиск, который, согласно преданию, был воздвигнут в конце XVIII века крестьянами в честь приезда императрицы Екатерины Второй. Его установили в центре сквера.

В этом году районные власти решили привести в порядок целый микрорайон: этим летом ведутся работы на территории микрорайона в границах улиц Введенского, Миклухо-Маклая, Профсоюзной и Бутлерова.

На обозначенной территории производится комплексное благоустройство, включая санитарную обрезку деревьев и приведение в порядок газонов. В микрорайоне появятся 83 опоры освещения.

Программу благоустройства дворов в районе Коньково составили с учетом мнения активных граждан. Коньковцы решили включить в программу благоустройства дворы по следующим адресам: Генерала Антонова, 1, Введенского, 12/2, Введенского, 10/1, Генерала Антонова, 5,5, Генерала Антонова, 5/4, Бутлерова, 24.

По словам главы управы, основные работы в этом микрорайоне завершатся к 15 августа.

Кстати, в будущем советский кинотеатр «Витязь», расположенный в нашем районе, планируется реконструировать в многофункциональный районный центр. Помимо современного пятизального кинокомплекса на 510 мест, в новом многофункциональном районном центре появятся супермаркет, образовательный и развлекательный центры, кафе и рестораны, зоны фуд-корта, аптека, химчистка, дом быта.

Изменения коснуться и библиотек района. Так, например, библиотека № 180 с нового учебного года будет работать в новом формате. С сентября там начнет работать центр научных консультаций «Циолковский», где читатели-исследователи, теперь уже всех возрастов, смогут получать конкретную, прямую поддержку состоявшихся ученых.