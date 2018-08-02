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Бульвар на Челюскинцев освободят от стихийной торговли и сделают прогулочной зоной
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Бульвар на Челюскинцев освободят от стихийной торговли и сделают прогулочной зоной 

Волга Ньюс 54 минуты назад
Во время рейтингового голосования минувшей весной жители решили, что в первую очередь необходимо благоустроить три объекта — бульвар Челюскинцев, сквер около дома № 10 по пр. Масленникова и бульвар вдоль ул. Осипенко от дома №22 до ул. Лесной.
В соответствии с проектом, на бульваре Челюскинцев обновят пешеходные дорожки, отремонтируют подпорную стенку рядом с поликлиникой, установят опоры освещения, лавочки и урны, а также проведут работы по озеленению территории. Не смогли жители договориться лишь по одному вопросу: сохранить ли стихийный рынок на территории обновленного общественного пространства.
"Большинство жителей высказались за то, чтобы убрать с территории бульвара лоточную торговлю. Но есть и те люди, которые с таким решением категорически не согласны. Пока к соглашению прийти не удалось", — рассказала глава районной администрации Алла Волчкова.
Во время посещения бульвара Елена Лапушкина пообщалась с местными жителями и выслушала аргументы «за» и «против». В качестве компромиссного варианта градоначальник предложила сделать бульвар полноценной прогулочной зоной, а места для торговли пенсионеров перенести и облагородить.
"Торговые ряды в том месте и в том виде, в котором они сейчас существуют, совершенно точно не сохранятся. При этом необходимо учесть пожелания местных жителей, которые хотят реализовывать выращенную на своих огородах продукцию недалеко от дома, тем более что спрос на нее есть. Алла Александровна, соберите рабочую группу и проработайте варианты размещения торговых рядов для пенсионеров", — поручила Елена Лапушкина руководству районной администрации.
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