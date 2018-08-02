Бульвар на Челюскинцев освободят от стихийной торговли и сделают прогулочной зоной

Во время рейтингового голосования минувшей весной жители решили, что в первую очередь необходимо благоустроить три объекта — бульвар Челюскинцев, сквер около дома № 10 по пр. Масленникова и бульвар вдоль ул. Осипенко от дома №22 до ул. Лесной.

В соответствии с проектом, на бульваре Челюскинцев обновят пешеходные дорожки, отремонтируют подпорную стенку рядом с поликлиникой, установят опоры освещения, лавочки и урны, а также проведут работы по озеленению территории. Не смогли жители договориться лишь по одному вопросу: сохранить ли стихийный рынок на территории обновленного общественного пространства.

"Большинство жителей высказались за то, чтобы убрать с территории бульвара лоточную торговлю. Но есть и те люди, которые с таким решением категорически не согласны. Пока к соглашению прийти не удалось", — рассказала глава районной администрации Алла Волчкова.

Во время посещения бульвара Елена Лапушкина пообщалась с местными жителями и выслушала аргументы «за» и «против». В качестве компромиссного варианта градоначальник предложила сделать бульвар полноценной прогулочной зоной, а места для торговли пенсионеров перенести и облагородить.