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«Это кажется безумием»: новосибирец съездил в Мексику, чтобы снять под водой агрессивных крокодилов
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«Это кажется безумием»: новосибирец съездил в Мексику, чтобы снять под водой агрессивных крокодилов 

ngs.ru 57 минут назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский путешественник Александр Мачульский сфотографировал опасных соленоводных крокодилов в Карибском море.
Съёмки проходили в конце июля в Мексике на рифе Банко Чинчорро. «Это отмель далеко в море, поросшая мангровыми зарослями, охраняется от браконьерства и фактически является заповедником. Тут живет большая популяция соленоводных крокодилов, и это одно из немногих мест в мире, где с ними можно погрузиться — я только два таких знаю. Тут живет около 400 крокодилов», — рассказал Александр Мачульский корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте».
По словам путешественника, фотографировать хищников он ездил с командой таких же заинтересованных ребят. «Выкупаются места за год вперёд, бронируется место в рыбацкой хижине на сваях на команду, и вперёд — снимать», — пояснил фотограф.
Путешественник уточнил, что соленоводные крокодилы опасны и могут напасть на человека. Они вырастают до пяти метров в длину, но взрослые особи особенно агрессивны и фотографировать их слишком страшно. Поэтому фотографы обычно снимают сеголеток.
«Собственно из зарослей приходят небольшие «кроки». Настоящие реликтовые монстры не выходят и предпочитают охотиться в манграх. Не знаю, почему так», — рассказал Александр Мачульский.
По словам новосибирца, он погружался под воду с обычной зеркальной камерой, упакованной в подводный бокс. Во время фотосессии вокруг было несколько крокодилов. Например, на опубликованных фото — 3,5-метровая особь. Во время фотосессии «модель» пыталась съесть тех, кто её снимал.
«Обывателю это кажется безумием, но нет. Во-первых, за кадром куча саппортов — в воде и наверху, и несколько фотографов. В воде одновременно находится четыре человека», — пояснил Александр Мачульский.
Ранее Александр Мачульский показывал читателям НГС свои снимки ламантинов, сивучей, морских котиков, горбатых китов и глубоководных семижаберных акул.
Фотограф рассказывал, что вода ему была близка с детства, в школе и институте он занимался плаванием. А после поездки в Египет влюбился в море, поняв, что это «удивительный мир, который достоин внимания». После этого Александр объехал с фотоаппаратом несколько десятков стран, чтобы сделать снимки морских обитателей, в том числе успел побывать в Восточной и Южной Африке.
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