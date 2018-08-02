«Это кажется безумием»: новосибирец съездил в Мексику, чтобы снять под водой агрессивных крокодилов

Новосибирский путешественник Александр Мачульский сфотографировал опасных соленоводных крокодилов в Карибском море.

Съёмки проходили в конце июля в Мексике на рифе Банко Чинчорро. «Это отмель далеко в море, поросшая мангровыми зарослями, охраняется от браконьерства и фактически является заповедником. Тут живет большая популяция соленоводных крокодилов, и это одно из немногих мест в мире, где с ними можно погрузиться — я только два таких знаю. Тут живет около 400 крокодилов», — рассказал Александр Мачульский корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте».

По словам путешественника, фотографировать хищников он ездил с командой таких же заинтересованных ребят. «Выкупаются места за год вперёд, бронируется место в рыбацкой хижине на сваях на команду, и вперёд — снимать», — пояснил фотограф.

Путешественник уточнил, что соленоводные крокодилы опасны и могут напасть на человека. Они вырастают до пяти метров в длину, но взрослые особи особенно агрессивны и фотографировать их слишком страшно. Поэтому фотографы обычно снимают сеголеток.

«Собственно из зарослей приходят небольшие «кроки». Настоящие реликтовые монстры не выходят и предпочитают охотиться в манграх. Не знаю, почему так», — рассказал Александр Мачульский.

По словам новосибирца, он погружался под воду с обычной зеркальной камерой, упакованной в подводный бокс. Во время фотосессии вокруг было несколько крокодилов. Например, на опубликованных фото — 3,5-метровая особь. Во время фотосессии «модель» пыталась съесть тех, кто её снимал.

«Обывателю это кажется безумием, но нет. Во-первых, за кадром куча саппортов — в воде и наверху, и несколько фотографов. В воде одновременно находится четыре человека», — пояснил Александр Мачульский.

Ранее Александр Мачульский показывал читателям НГС свои снимки ламантинов, сивучей, морских котиков, горбатых китов и глубоководных семижаберных акул.