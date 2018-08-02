В Аткарске поселились аисты занесённые в Красную книгу

Жители села Барановка Аткарского района впервые увидели пару аистов в июне. Эта новость по «сарафанному радио» дошла до ученых. В июле понаблюдать за редкими пернатыми в село отправились Андрей Подольский, профессор кафедры экологии СГТУ и доцент Юрий Лобанов

"Я на протяжении многих лет занимаюсь проектом по мониторингу сообществ птиц в регионе, — рассказывает Андрей Подольский. — Редкие виды можно увидеть в поймах малых рек. Здесь еще сохранились места, куда редко ступает нога человека. Конечно, люди приезжают на берег отдыхать, ловить рыбу, но только в определенных точках. Например, на левом берегу реки Медведица находится непролазный, труднопроходимый лес, который в половодье весной затапливается, жители Аткарского района стараются обходить его стороной. Так вот в пойме реки встречается много краснокнижных видов птиц и животных. Поэтому, если честно, я не поверил своим ушам, когда узнал от своих знакомых, что неподалеку от Аткарска , прямо в населенном пункте, видели аистов. Данный вид занесен в Красную книгу".

По словам исследователя, пернатые, находящиеся на грани исчезновения, даже не залетают в нашу область, не говоря уже о том, чтобы поселиться на просторах губернии. Белые аисты встречается только в Калининградской и Белгородской области . Зимуют они в Африке.

"Несколько раз мне коллеги и друзья сообщали, что аистов видели в Заволжье , на лиманах, то есть в естественных условиях, — рассказал информационной службе «Саратов 24» Андрей Львович. — Но они никогда не остаются на территории нашей области на длительный срок. Учитывая, что на Восточной Украине долгое время велись боевые действия, возможно, миграционные пути представителей редкого вида изменились. Поэтому аисты стали чаще к нам залетать. Возможно, появившаяся пара аистов в Аткарском районе — это скауты, своего рода разведчики".

Жители Барановки обрадовались, что в их селе завелась редкая живность. Сначала парочка пернатых облюбовала водонапорную башню, потом переселились на крышу сельской администрации, а затем присматривала себе «жилище» на черепичной крыше недостроенного коттеджа.

"За несколько дней, что провел в экспедиции в Аткарском районе, я с моим коллегой Юрием Лобачевым увидел собственными глазами 42 вида птиц, из них четыре вида — краснокнижные, — говорит ученый СГТУ. — Среди них — орел-карлик. Раньше его видели только в Базарно-Карабулакском районе, на берегах Медведицы он никогда не встречался. С 90-х годов хищных птиц отлавливали, чтобы сделать из них охотников. Преследование жертвы с соколом или беркутом считается модным увлечением в странах Средней Азии, на Ближнем Востоке. Через российско-казахстанскую границу, которая проходит и через наш регион, налажен трафик нелегальной перевозки животных и птиц, занесенных в Красную книгу. В результате традиционные места гнездования пернатых хищников давно опустели. Так что обнаружение орла-карлика на территории Саратовской области это своего рода маленькая научная сенсация".

Возможно, орнитологи делали бы больше открытий, если им помогали добровольцы бёрд-вотчеры, то есть наблюдатели за птицами. Например, в США каждый десятый американец периодически смотрит за полетами пернатых. Всего сообщество насчитывает более 30 миллионов человек. Естественно, вся необычная информация практически сразу же становится известной исследователям-профессионалам. Для сравнения — в России всего две тысячи бёрд-вотчеров, половина из них живет в Москве