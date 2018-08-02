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В Петербурге оштрафована организация за дискриминацию по возрасту
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В Петербурге оштрафована организация за дискриминацию по возрасту 

АиФ Санкт-Петербург 52 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Петербургская организация привлечена к административной ответственности за дискриминацию по возрасту при приеме на работу, сообщает прокуратура Петербурга.
Установлено, что агентство занятости населения Кировского района направило в эту организацию местного жителя для трудоустройства. Однако компания отклонила его кандидатуру связи с возрастом. Соответствующую запись в направлении сделал секретарь организации.
Прокуратура Кировского района возбудила дело об административном правонарушении по статье 5.62 КоАП РФ (дискриминация). В итоге организация была оштрафована на 50 тысяч рублей.
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