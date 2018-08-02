В Петербурге оштрафована организация за дискриминацию по возрасту

Петербургская организация привлечена к административной ответственности за дискриминацию по возрасту при приеме на работу, сообщает прокуратура Петербурга

Установлено, что агентство занятости населения Кировского района направило в эту организацию местного жителя для трудоустройства. Однако компания отклонила его кандидатуру связи с возрастом. Соответствующую запись в направлении сделал секретарь организации.