Вести из соцсетей: Гарбранд хочет изнасиловать жену, Канело пускает волны, Емельяненко дерётся у реки

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. А vRINGe.com их отслеживает и традиционно предлагает вашему вниманию.

Тайсон Фьюри : «Я очень нервничаю насчёт сегодняшней тренировки в трусах, потому что я принял виагру»

Сразу же за ним прилетел и Дмитрий Бивол

Канело Альварес беспощадно бьёт по мешку…

…и неистово пускает волны канатами

HARD WORK! @Canelo in full beast mode today. #CaneloGGG2 can’t come soon enough! pic.twitter.com/oLOleCzHwy

Открытая тренировка Тайсона Фьюри

Коди Гарбрандт не имел секса уже 3 месяца и собирается изнасиловать жену после субботнего боя с Диллэшоу на UFC 227…

…а также слушает советы от Майка Тайсона

Champ Talk? @tysonholistic

31 Июл 2018 в 3:49 PDT Тем временем Ти-Джей посещает детский приют…

Big thanks to @chokeoutcancer for setting up the visit to Health Bridge children’s Hospital in Orange last week. Man talk about some tough kids showing me how to fight and a hospital filled with a amazing medical team. Was amazing to put a smile on their face #love #fight #believe #togetherwe

31 Июл 2018 в 8:22 PDT …и готовит орудия для соперника

What ninja shit do you want me to finish him with Saturday night? #andstill Aug 4th #ufc227 #killashaw @musclepharm @virusintl @sanabul @greenroads

01.08.2018 рік БЕЗ СУМНІВУ ПЕРЕМОГА ВСІЄЇ УКРАЇНИ САНЯ ПРОСТО КРАСАВА! Було нервово, непросто, але ти зміг! Молодець, повага Вітаю Сашка Усика @usykaa та всю його команду з Великою перемогою Тисну руку! P. S. особлива подяка Анатолію Ломаченко за титанічну працю #усик #василь #вірастюк #васильвірастюк #богатир #богатирі #сила

1 Авг 2018 в 8:05 PDT Заб Джуда с известной актрисой Рози Перез! 2 LEGENDS, 1 PHOTO! #zabjudah #superjudah #rosieperez #wherebrooklynat #boxing #boxeo #puertorico #boricuapride #Brooklyn #boxinglegends #boxinghighlights #fightweek #barclayscenter #fightnews #dotherightthing #spikelee #whitemencantjump #lomachenko #terencecrawford #dancemachine #errolspencejr #mikeygarcia #poundforpound #deontaywilder #pineappleexpress #acting #actors

31 Июл 2018 в 2:52 PDT Энтони Джошуа отрабатывает защитные действия с тренером

BXNG~DNA #FOCUS

1 Авг 2018 в 2:28 PDT Денис Беринчик с поэтом-композитором Василием Жаданом, который написал песню для Александра Усика

1 Авг 2018 в 6:12 PDT Денис хочет и себе такой трофей

Мир любит @usykaa #мир #любовь #сила #усик #киев

1 Авг 2018 в 8:49 PDT Конор Макгрегор осваивает тайные техники

Your skull or your limbs.

1 Авг 2018 в 3:05 PDT Артур Бетербиев : «Обидеть боксера может любой, извиниться успеет не каждый»

Обидеть боксера может любой, извиниться успеет не каждый. Anyone can hurt a bo­xer but not everyone can have the time to apologize. #Boxing #Бокс #Canada #Russia #Chechnya #grozny #Khasavurt #заречка #аух #боксер #Montreal

31 Июл 2018 в 4:17 PDT WBC выбирает следующего соперника для Майки Гарсии

Who would you like Mikey Garcia to fight next? #WBC #Boxing

31 Июл 2018 в 12:26 PDT Александр Емельяненко подрался с тенью у реки

