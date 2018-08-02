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В Мосгордуме поддержали идею о легализации продажи алкоголя в интернете с 2019 г.
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В Мосгордуме поддержали идею о легализации продажи алкоголя в интернете с 2019 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Евгений Герасимов поддержал инициативу министерства финансов РФ о легализации продажи алкогольных напитков в интернете с 2019 г. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Мы движемся к упорядочиванию тех проблемных вопросов, которые у нас существуют. Это тоже один из таких шагов, который с одной стороны сохраняет интернет-бизнес, а с другой стороны — упорядочивает его. Я думаю, что шаг хороший, но надо еще в дальнейшем работать над этим», — пояснил Е. Герасимов.
Он также добавил, что такая мера не приведет к увеличению потребления алкоголя среди молодежи. «Молодежи это особенно не коснется, потому что эти напитки можно приобрести и не в интернете. Приобретение алкоголя в интернете будет дороже», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что министерство финансов России подготовило законопроект о легализации продажи алкогольных напитков в интернете с 2019 г. Согласно документу, со следующего года в интернете разрешат продавать пиво, сидр, медовуху, тихие и игристые вина российского производства.
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