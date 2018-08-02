В Мосгордуме поддержали идею о легализации продажи алкоголя в интернете с 2019 г.

«Мы движемся к упорядочиванию тех проблемных вопросов, которые у нас существуют. Это тоже один из таких шагов, который с одной стороны сохраняет интернет-бизнес, а с другой стороны — упорядочивает его. Я думаю, что шаг хороший, но надо еще в дальнейшем работать над этим», — пояснил Е. Герасимов.

Он также добавил, что такая мера не приведет к увеличению потребления алкоголя среди молодежи. «Молодежи это особенно не коснется, потому что эти напитки можно приобрести и не в интернете. Приобретение алкоголя в интернете будет дороже», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что министерство финансов России подготовило законопроект о легализации продажи алкогольных напитков в интернете с 2019 г. Согласно документу, со следующего года в интернете разрешат продавать пиво, сидр, медовуху, тихие и игристые вина российского производства.