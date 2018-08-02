Ещё
Обнаружен древний завод, проработавший 600 лет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Умер Юрий Мартынов
Умер Юрий Мартынов

Обнаружен древний завод, проработавший 600 лет 

Российская Газета 57 минут назад
Фото: Российская Газета
В Израиле археологи при раскопках недалеко от города Гедера к югу от Тель-Авива обнаружили руины крупного сооружения, которые оказались остатками древнего гончарного завода.
Как сообщает The Times of Israel, открытие совершила миссия Израильского управления по вопросам древностей. Ученые определили, что масштабное сооружение было построено в III веке нашей эры. Завод выпускал гончарные изделия на протяжении 600 лет.
Это было очень крупное производство, выпускавшее сосуды для хранения вина и воды десятками тысяч штук. Только при раскопках были найдены фрагменты около 100 тысяч забракованных изделий. Археологи отмечают, что местные мастера выпускали гончарные изделия в основном для нужд Римской империи и Византии.
В состав предприятия входили не только мастерские, но и «развлекательный комплекс». Он насчитывал до 20 горячих и холодных ванн и комнату отдыха, в которой играли в настольные игры. При раскопках были найдены фрагменты игровых досок.
"Археология напомнила нам о том, что мы не «изобретаем колесо», — говорит соавтор исследования Элла Нагорски. — Так, мы обнаружили игровой зал, который, возможно, использовался гончарами для отдыха от интенсивной работы".
Российская Газета: последние новости
В ФРГ вновь разрешат воссоединение семей беженцев В городах Северо-Запада на день ВДВ отключили фонтаны СК РФ возбудил дело по факту убийства российских журналистов в ЦАР
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор208
У России таких ракет нет. И не будет460
Над Черным морем едва не столкнулись два самолета71
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью790
В гибели вьетнамских пилотов нашли украинский след70
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
00:11
Разбившийся на Кубани Ми-2 сняли на видео
Происшествия
14:03
«У погибших россиян был шанс на спасение»
Политика
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
03:18
Ахеджакова объявила себя «террористкой»
Общество
01:11
Убитый дочерьми Хачатурян держал в страхе весь двор
Криминал Происшествия
00:59
Жуков рассказал о болезни
Шоу-бизнес
03:30
Тульские заключенные научили кота приносить наркотики
Криминал Происшествия
01:06
Подстилка стала предметом разборки
Общество
01:49
Украинские военные заявили о масштабном «котле»
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение