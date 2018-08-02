Обнаружен древний завод, проработавший 600 лет

Израиле археологи при раскопках недалеко от города Гедера к югу от Тель-Авива обнаружили руины крупного сооружения, которые оказались остатками древнего гончарного завода.

Как сообщает The Times of Israel, открытие совершила миссия Израильского управления по вопросам древностей. Ученые определили, что масштабное сооружение было построено в III веке нашей эры. Завод выпускал гончарные изделия на протяжении 600 лет.

Это было очень крупное производство, выпускавшее сосуды для хранения вина и воды десятками тысяч штук. Только при раскопках были найдены фрагменты около 100 тысяч забракованных изделий. Археологи отмечают, что местные мастера выпускали гончарные изделия в основном для нужд Римской империи и Византии.

В состав предприятия входили не только мастерские, но и «развлекательный комплекс». Он насчитывал до 20 горячих и холодных ванн и комнату отдыха, в которой играли в настольные игры. При раскопках были найдены фрагменты игровых досок.

"Археология напомнила нам о том, что мы не «изобретаем колесо», — говорит соавтор исследования Элла Нагорски. — Так, мы обнаружили игровой зал, который, возможно, использовался гончарами для отдыха от интенсивной работы".