Под Калининградом незаконно вырубили лес на десяток миллионов рублей

А именно: о том, что в результате незаконных действий во Фрунзенском участковом лесничестве Железнодорожного лесничества, что в Правдинском районе Калининградской области , сумма ущерба, причиненная лесу, составила 9 980 583 рубля.

О факте незаконной рубки лесных насаждений активистам «Зеленого фронта» в июле сообщили жители Правдинского района. В результате выезда группы мониторинга экологической организации совместно с членами Общероссийского народного фронта (ОНФ) факт рубки нашел свое подтверждение.

В трех кварталах земель лесного фонда при проведении работ по расчистке полосы отвода железной дороги с нарушением требований законодательства заготовлено 180 кубометров древесины. При этом, по данным «Зеленого фронта», под вырубку попали, в основном, деревья ценных пород, а малоценные деревья, угрожающие работе железнодорожного транспорта и линии электропередачи, остались нетронутыми.

Председатель КРО МЭОО «Зеленый фронт» Олег Иванов в Калининграде сегодня, 2 августа 2018 года, прокомментировал ситуацию собкору: «Лесорубы придумывают все новые схемы незаконной заготовки древесины в Калининградской области. Теперь в эту схему включились структуры ОАО „РЖД“ , которые заключают договоры с недобросовестными подрядчиками на расчистку полос отвода железной дороги и в дальнейшем не контролируют качество и законность проведения таких работ.

По одному такому факту возбуждено уголовное дело, ведется проверка по остальным ранее выявленным аналогичным нарушениям. Всю собранную информацию мы также передали в правоохранительные органы и в Общероссийский народный фронт».

Экоактивист обращает внимание на недостаточную эффективность контроля за оборотом древесины в Калининградской области. Ранее по обращению экологов выявлена незаконная рубка леса, на 200 миллионов рублей, в Полесском районе, а природоохранная прокуратура взыскала ущерб с арендаторов лесов ООО «Веги» — лишь 18 миллионов рублей и ООО «Ролес» — 20 миллионов рублей.