Гости фестиваля пирогов в Таллине до смерти закормили лебедей

Масштабный фестиваль пирогов в таллинском парке Паэ, прошедший 29 июля, неожиданно закончился трагически для семьи лебедей, обитавшей в местном пруду.

Как сообщает Sputnik Эстония , население крупнейшего по численности населения района Таллина Ласнамяэ обратилось к местным властям, заметив отсутствие птенцов лебедей.

В этом году пара лебедей вывела крупное потомство из шести птенцов. Они сразу полюбились местным жителям, и за жизнью благородных птиц начала следить буквально вся эстонская столица. Спустя несколько дней после успешно и весело прошедшего фестиваля выяснилось, что пятеро птенцов были до смерти закормлены «сердобольными» людьми. К сожалению, спасти удалось только одного маленького лебедя.

Старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева сожалеет о произошедшем: «Во время фестиваля мы неоднократно напоминали гостям мероприятия, что нельзя кормить птиц, так как это может привести к их гибели». Теперь глава района обратилась ко всем гостям парка с настоятельной просьбой отказаться от подкормки лебедей, поскольку для пропитания им достаточно травы, водорослей, планктона и мелких жучков, которыми богаты местные водоемы.

Известно, что пара лебедей выводит потомство в пруду Паэ уже третий год, но из года в год большинство птенцов погибает из-за безответственности людей.