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Гости фестиваля пирогов в Таллине до смерти закормили лебедей
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Гости фестиваля пирогов в Таллине до смерти закормили лебедей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Масштабный фестиваль пирогов в таллинском парке Паэ, прошедший 29 июля, неожиданно закончился трагически для семьи лебедей, обитавшей в местном пруду.
Как сообщает Sputnik Эстония, население крупнейшего по численности населения района Таллина Ласнамяэ обратилось к местным властям, заметив отсутствие птенцов лебедей.
В этом году пара лебедей вывела крупное потомство из шести птенцов. Они сразу полюбились местным жителям, и за жизнью благородных птиц начала следить буквально вся эстонская столица. Спустя несколько дней после успешно и весело прошедшего фестиваля выяснилось, что пятеро птенцов были до смерти закормлены «сердобольными» людьми. К сожалению, спасти удалось только одного маленького лебедя.
Старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева сожалеет о произошедшем: «Во время фестиваля мы неоднократно напоминали гостям мероприятия, что нельзя кормить птиц, так как это может привести к их гибели». Теперь глава района обратилась ко всем гостям парка с настоятельной просьбой отказаться от подкормки лебедей, поскольку для пропитания им достаточно травы, водорослей, планктона и мелких жучков, которыми богаты местные водоемы.
Известно, что пара лебедей выводит потомство в пруду Паэ уже третий год, но из года в год большинство птенцов погибает из-за безответственности людей.
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