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В Саратове создали автономную мобильную электростанцию, работающую на солнечной энергии
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В Саратове создали автономную мобильную электростанцию, работающую на солнечной энергии 

ТАСС 59 минут назад
САРАТОВ, 2 августа. /ТАСС/. Ученые Саратовского государственного технического университета разработали автономную мобильную электростанцию, которая работает на солнечной энергии и способна одновременно снабжать энергией ноутбук, компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, небольшой холодильник и другие приборы, сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики области Владимир Комаров.
"Гибридная электростанция, разработанная саратовскими учеными — это автономная мобильная ветросолнечная энергосистема с дополнительным генератором. Она может одновременно снабжать электроэнергией такие приборы, как ноутбук, компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, небольшой холодильник, светильники и т. д. ", — рассказал Комаров.
Мощности электростанции хватит для электроснабжения небольшого мобильного помещения. Например, вагончика, где смогут жить и работать сотрудники МЧС, строители, работники газовой и нефтяной отраслей.
"Все оборудование смонтировано на специальном автомобильном прицепе, позволяющем перевозить его на большие расстояния, разворачивать и сворачивать за короткий промежуток времени. Вес составляет около 400 кг. Прямых аналогов у электростанции нет, аналогами можно назвать дизельные и бензиновые генераторы, которые работают на топливе, что дает дополнительные затраты. И они оказывают негативное воздействие на экологию", — подчеркнул Комаров.
Разработкой уже заинтересовались предприятия, стоимость аппарата в случае серийного выпуска составит около 800 тыс. рублей.
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