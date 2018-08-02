В Саратове создали автономную мобильную электростанцию, работающую на солнечной энергии

"Гибридная электростанция, разработанная саратовскими учеными — это автономная мобильная ветросолнечная энергосистема с дополнительным генератором. Она может одновременно снабжать электроэнергией такие приборы, как ноутбук, компьютер, телевизор, DVD-проигрыватель, небольшой холодильник, светильники и т. д. ", — рассказал Комаров.

Мощности электростанции хватит для электроснабжения небольшого мобильного помещения. Например, вагончика, где смогут жить и работать сотрудники МЧС , строители, работники газовой и нефтяной отраслей.

"Все оборудование смонтировано на специальном автомобильном прицепе, позволяющем перевозить его на большие расстояния, разворачивать и сворачивать за короткий промежуток времени. Вес составляет около 400 кг. Прямых аналогов у электростанции нет, аналогами можно назвать дизельные и бензиновые генераторы, которые работают на топливе, что дает дополнительные затраты. И они оказывают негативное воздействие на экологию", — подчеркнул Комаров.

Разработкой уже заинтересовались предприятия, стоимость аппарата в случае серийного выпуска составит около 800 тыс. рублей.